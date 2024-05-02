Семь «волшебных» фраз, без которых невозможны крепкие отношения

В суете будних дней мы часто забываем говорить близким самые простые и важные слова. Проверьте, присутствуют ли в вашем лексиконе следующие 7 фраз — они укрепят любые отношения.

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«Я люблю тебя»

В некоторых парах эта фраза звучит нечасто, мол, зачем постоянно говорить очевидное и тем самым обесценивать такое сакральное понятие, как любовь. Кто-то и вовсе считает, что таким образом показывает зависимость от партнера, свою уязвимость и слабость. Однако любовь не должна быть предметом манипуляций и торга, а если ваше чувство безусловно — признания в любви только укрепят вашу связь. В конце концов, приятнее не только догадываться о чувствах, но и знать абсолютно точно — вас любят всегда и сегодня.

«Чем я могу помочь?»

Зачастую поддержка ограничивается попытками ободрить любимого человека. «Ты справишься», «У тебя все получится» — фразы, безусловно, важные, но особенно ценно знать, что тебя готовы поддержать не только на словах. Вместо духоподъемных воззваний спросите, чем можете помочь — участие, проявленное таким образом, гораздо ценнее, даже реальная помощь по итогу не потребуется.

«Как ты себя чувствуешь?»

Если вопрос «О чем ты думаешь?» у многих создает впечатление недоверия и воспринимается как попытка подловить и «залезть» в голову, то вопрос о самочувствии редко когда бывает неуместен. Настоящая близость невозможна без эмпатии, но не спешите изучать справочники по языку тела и микровыражениям — не проще ли открыто обменяться своими чувствами и эмоциями с партнером? Кроме того, эта фраза помогает собеседнику почувствовать, что он вам искренне интересен, раз вам есть дело до его состояния.

«Я счастлива»

Высшая награда для партнера — знать, что ему удалось сделать вас счастливой. При том, что счастье каждый понимает по-своему, лишних объяснений не требуется — в это слово все включено. К сожалению, мы чаще озвучиваем претензии, чем благодарности, ничем не компенсируя свои замечания. Если вы осознали, что вам хорошо и комфортно рядом с партнером, не забудьте об этом сказать.

«Я горжусь тобой»

Если любовь может быть всепрощающей, то гордость подразумевает признание ценности человека перед обществом, а не только лично для вас. Любому человеку приятно, когда его достижения замечают и разделяют. Такие слова особенно важно услышать человеку, страдающему низкой самооценкой, и тем, кто борется с синдромом самозванца. Это так просто — укрепить веру человека в себя с помощью пары искренних слов.

«Как прошел твой день?»

Если два человека живут в одной квартире и даже спят в одной кровати, но ничего друг о друге не знают, это не слишком похоже на близость, не правда ли? Стресс, хроническая усталость и выгорание порой приводят к похожей ситуации наяву — в результате взаимодействие с партнером сводится к удовлетворению собственных потребностей без особого вовлечения и интереса. Чтобы такого не допустить, интересуйтесь, что происходит в жизни партнера, и рассказывайте о своем дне — ученые доказали, что такая привычка укрепляет отношения.

«Что ты об этом думаешь?»

Еще один способ подчеркнуть ценность партнера — проявить искренний интерес к его мнению, даже если в конечном счете вы решите к нему не прислушиваться. Подобные вопросы не только дают возможность увидеть ситуацию со стороны, но и укрепляют доверие в паре, помогают лучше узнавать друг друга каждый день и быть на одной волне.