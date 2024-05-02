Что такое пассивная агрессия, как ее правильно распознать у мужчин и женщин

Чтобы увидеть её проявления и освоить приёмы самозащиты.

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«Пассивная агрессия серьёзно влияет на жизнь человека. Она даже может разрушать отношения. Особенность этого способа взаимодействия состоит в том, что он заставляет другого чувствовать себя как-то неудобно, неприятно. Но в чём именно дело — не до конца понятно. Давайте разбираться вместе, что же такое пассивная агрессия и как её распознать», — Анна Платонова, гештальт-терапевт, эксперт «Психодемии».

История термина

Термин «пассивная агрессия» появился во время Второй мировой войны. Так американский психиатр Уильям Меннингер описал поведение солдат, саботировавших приказы командования.

Военные всячески подчёркивали свою некомпетентность с одной единственной целью – чтобы от них отстали. Такая была у них стратегия. Они хотели сохранить себе жизнь. Командиру не оставалось ничего другого, как винить себя: «Я отдаю приказы людям, которые не могут их выполнить. Но они же не виноваты! Это моя ошибка».

Ровно то, что чувствуем и мы, когда на нас направлена пассивная агрессия. Начинаем брать на себя ответственность за происходящее.

Позже на основе ряда признаков выделили целое пассивно-агрессивное расстройство личности. Оно присутствует в Международной классификации болезней 10-го пересмотра. Но сейчас такой диагноз не используется. Данных для его постановки оказалось всё же недостаточно.

При этом надо заметить, что психотерапия для людей, склонных к пассивной агрессии, по сути, ничем не отличается от работы с проявленными агрессорами. Что это значит? А то, что пассивная агрессия — самое что ни на есть насилие. При этом она идёт рука об руку с прямым своим проявлением. Чаще всего люди прибегают к пассивной агрессии только в небезопасной ситуации — с теми, кто стоит выше по иерархии. С подчинёнными или домочадцами они разворачивают насилие в полную мощь.

Что такое пассивная агрессия?

Определений у термина множество. Обычно это явление описывают примерно так: «Ты не знаешь, что такое пассивная агрессия? А надо бы».

Но дело в том, что такой способ взаимодействия не сводится только к словам со скрытым посылом. Он также может проявляться и на уровне поведения. Насильственное действие при пассивной агрессии представляет собой комбинацию отстранённости и газлайтинга.

С одной стороны, это уход от прямого взаимодействия, а с другой — скрытое поведение заставляет адресата сомневаться в своих чувствах, мыслях, восприятии. Агрессора подпитывают отчаяние пострадавшей стороны, с которым она добивается снисхождения, и её бессильные попытки прояснить, что же произошло.

Пассивная агрессия – это неявный конфликт, при котором один человек навязывает другому чувство вины, не пренебрегая правилами этикета. Такое поведение может быть как умышленным, так и неосознанным. Часто его маскируют под заботу, желание помочь.

Как распознать пассивную агрессию?

Пассивную агрессию сложно отследить, так как формальные правила коммуникации не нарушены. Агрессор скрывает свои действия под маской заботы или дружелюбия.

При этом он нарушает границы (это основной признак любого абьюза) с милой улыбкой, в форме шутки. Никакой возможности противостоять ему в рамках правил не существует. У него всегда найдутся некие объективные причины для опозданий, саботажа, ухода от ответа.

Единственный способ борьбы с проблемой — сделать конфликт открытым. Чувство вины у жертвы возникает как раз от того, что агрессор заявляет, что он действует в рамках правил. Это она не может перестать быть эгоистичной, требует слишком многого и не проявляет чувства юмора.

Разделим проявления пассивной агрессии на два уровня: вербальный и поведенческий. Ниже мы рассмотрим обе категории. Начнём с вербальных форм.

Вербальные проявления

Пассивно-агрессивные замечания

Казалось бы, ничего особенного, это всего лишь констатация факта. Например: «Ну вот, ты как всегда». Звучит же это как упрёк партнёру в том, что он не умеет делать так, как нужно.

А как надо? Пассивная агрессия не предполагает ни прояснения ситуации, ни попыток её исправить. Напротив, агрессор отстраняется и наблюдает, как вы выкручиваетесь.

Непрошеные советы

Да-да, это тоже форма агрессии. Именно поэтому одно из правил психотерапевтических групп – не давать советов. Мы делимся чем-то с близкими для того, чтобы получить поддержку. Нужна она нам в какой-то определённой форме. Возможно, даже в виде совета. Но если запроса не было, то это похоже на сомнения в компетенции человека или попытку исправить его. Вот почему советы так бесят.

Двусмысленный комплимент

Комплимент – это всегда приятно. Обычно делают его также с намерением порадовать. Но если от сказанного остаётся «осадочек»? «Отличный суп, но с маминым не сравнится» или «Милая кофточка, тебя очень молодит».

Проверить двусмысленный комплимент просто. Спросите себя, что вы чувствуете. Если хочется сказать спасибо — скорее всего, всё в порядке. Появляется желание уйти, хлопнув дверью? Это пассивная агрессия.

Скрытое оскорбление, сарказм, обесценивание чужого мнения

«Не обижайся, но», «Не хочу показаться грубым, но» и так далее. Почувствовали? Вся фишка в этом самом «но». Всё, что было произнесено до него, можно смело отбросить. Тогда получается, что агрессор грубит, обижает, нарушает границы, осуждает и так далее. Словом, делает ровно то, что столь неуклюже пытается отрицать.

Намеренная актуализация болезненных тем

Вы несколько раз просили близкого человека не поднимать в разговоре какие-то темы. Тем самым обозначили границы и прояснили, что чувствуете. Ваш психолог вами гордится!

А вот собеседник при первой же возможности снова заводит разговор на неудобную тему. А ещё лучше — поднимает её в присутствии других людей.

Тут возникает целая взрывная смесь чувств: стыд, негодование, злость, обида. Но выплеснуть этот коктейль нельзя. Агрессор сразу обвинит вас в чрезмерной реакции и в том, что с вами невозможно нормально общаться. Хотя границы нарушил как раз он.

Поведенческие проявления

Саботаж, постоянные недоделки

Эта кофта не понравилась вашей маме? Как же так получилось, что она постирала её на неправильном режиме и вещь села? Никогда такого не случалось, но тут вот промашка вышла. Разве можно на такое злиться?

Другой пример – муж несколько раз забыл сделать то, что обещал. Не успел, бывает. Но если это происходит регулярно, становится очевидно, что дело тут не просто в стечении обстоятельств.

Навязчивая забота

Несмотря на ваши попытки установить правила того, какую заботу и в каком виде вы готовы принимать, вас игнорируют. Вы хотели освежить ремонт в квартире, но приехала мама и покрасила стены в тот цвет, который нравится ей? Позвонила вам несколько раз, чтобы узнать, как у вас дела? Да, это навязчивая забота.

Систематические опоздания

Вы постоянно опаздываете. Постарайтесь серьёзно задуматься, почему это происходит. Не пытаетесь ли вы таким образом нанести вред тому, к кому опоздали? Да, причины бывают разные. Например, человек может просто хотеть внимания. Но и пассивную агрессию не стоит скидывать со счетов.

Несоблюдение договорённостей

Это снова про нарушение границ. Вы пытаетесь установить правила взаимодействия, но всё время получается, что их не выполняют. Хотя вроде бы все согласились.

«Итальянская забастовка»

Такая форма пассивной агрессии характерна для рабочих отношений. В чём тут суть? Если обычная забастовка предполагает прекращение работы, то тут люди продолжают трудиться, скурупулёзно соблюдая все правила, и тем самым намеренно затягивая процесс. Также она часто встречается у подростков.

Отказ контактировать

Вас игнорируют? Отмалчиваются? Уходят от ответа? Всё это тоже проявления пассивной агрессии. Сюда же можно отнести и уход от тактильности, который характерен для близких отношений.

В любом случае основной маркер пассивно-агрессивного поведения – ваша собственная реакция. Если вы проваливаетесь в чувство вины вместо обиды, ярости, возмущения, хотите сбежать от коммуникации, но понимаете, что все проявления окажутся неуместными, скорее всего, это оно. Доверяйте своим чувствам.

Причины возникновения пассивной агрессии

В чём причины пассивной агрессии? Скорее всего, человеку в какой-то момент жизни было небезопасно проявлять себя. Возможно, в семье негативные эмоции под запретом. Также за таким поведением может стоять боязнь открытого конфликта. Поэтому человек приучился выражать агрессию косвенно, непрямым образом. Иногда запрет на негатив может быть очень мощным. Тогда человек не признаёт свою агрессию и отказывает себе в праве её испытывать.

Но важно понимать ещё кое-что. Агрессия и насилие — разные понятия. Первое в психологии, особенно в гештальт-подходе, рассматривается как активность, порыв, направленный на удовлетворение своих потребностей.

Агрессия же понимается как жизненная сила, основной атрибут всего живого. Для того чтобы занять место в пространстве, мы должны его раздвинуть. Тогда вопрос не в том, что человеку свойственна агрессия. Она в большей или меньшей степени присуща всем. Здесь важнее, как человек проявляет эмоции и обходится с ними.

Когда мы говорим «насилие», то имеем в виду агрессивное поведение. Можно сказать, что эти понятия синонимичны. В случае же с пассивной агрессией в первую очередь подразумевается скрытое насилие.

Получается, что человек, прибегающий к такой форме поведения, насилие совершает. Но своему порыву и стремлению развернуться не даёт, останавливает его. Поэтому в большинстве случаев альтернативой пассивной агрессии может стать открытый конфликт или хотя бы его обнаружение.

Довольно часто человек, склонный к пассивной агрессии, считает, что делает благородное дело. Якобы он защищает партнёра от ужасного прямого конфликта. На самом деле сам агрессор страдает от своего поведения. Причём самым непосредственным образом.

Невыраженные негативные эмоции воздействуют на организм, словно токсины или радиация. Они приводят к различного рода хроническим заболеваниям, в том числе мигреням, проблемам с ЖКТ, сердечно-сосудистой системой. Не говоря уже о сложностях с нервной системой, склонностям к зависимостям.

Как избавиться от пассивной агрессии?

Пассивная агрессия губительна для отношений. Непроявленный, постоянно тлеющий конфликт создаёт атмосферу небезопасности. Кроме того, не всякий партнёр выдержит перманентное чувство вины, которое навязывается ему таким поведением.

Дети в семьях, где не принято конфронтировать напрямую, также привыкают скрывать свои истинные чувства. Они вырастают неуверенными в себе, недоверчивыми. Часто им во взрослой жизни сложно строить прочные отношения, сближаться с людьми.

Первый шаг на пути в борьбе с пассивной агрессией — прислушаться к своим чувствам. Поведение партнёра заставляет нас чувствовать тревогу и вину? Доверяйте ощущениям. Если подозреваете, что кто-то ведёт себя с вами пассивно-агрессивно, вы, скорее всего, правы. Показательной будет ситуация, когда в прямом контакте прояснить это не получается.

Открыто заявите о своих чувствах и потребностях. Замена пассивной агрессии — это открытый конфликт. Не стоит бояться этого слова. Если стороны слышат друг друга и не желают одна другую подавить, они будут стремиться достичь взаимодействия, которое устраивало бы всех. Тогда у отношений есть шанс выйти на новый уровень.

Также представьте пассивно-агрессивного человека ребёнком, а себя — на месте взрослого. Эта крайне эффективная стратегия для преодоления проблемы потребует от вас задействования эмоционального интеллекта. Из взрослой позиции нам легче проявить сочувствие и создать благоприятную обстановку для партнёра. Как мы помним, именно небезопасность часто становится причиной того, чтобы скрывать эмоции.

Наконец, не ждите, что агрессор сразу кинется вам на шею и вздохнёт с облегчением. Его поведение формировалось годами. Если он и среагирует позитивно на ваше предложение вывести конфликт в открытое пространство, то, скорее всего, не сразу.

Помните, что пассивная агрессия — это ваш общий враг в отношениях. И победить её нужно вместе.