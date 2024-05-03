Лишенные секса люди рассказали о своих переживаниях из-за чужой интимной жизни

Пользователи сети, лишенные секса, рассказали о своих чувствах, связанных с созерцанием чужой интимной жизни. Своими переживаниями они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

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Многие люди рассказали, что им не хватает не секса как такового, а чувства близости.

«Я не завидую сексу. Только нежности: объятиям, тому, что кто-то был бы рад меня видеть», - JoggingGod, пользователь Reddit. «К черту секс, без обычных объятий сильно хуже, чем без него», - rmpumper, пользователь Reddit

Другие комментаторы, думая о чужих интимных отношениях, печалятся, потому что считают, что недостойны любви.

«Я то саркастично думаю: «Ну круто им», то честно и жалко признаюсь себе: «Если бы рядом со мной был хоть кто-то». Меня опустошает мысль, что я недостойна любви вообще. Это долгая и депрессивная история», - Bright_Oven_2676, пользовательница Reddit

Для некоторых лишенных секса людей невыносимыми становятся телесериалы, в которых есть сексуальные сцены.

«Посмотрела пять серий «Игры престолов» и из-за секс-сцен выключила. Да, правда, я завидую, особенно учитывая, что у меня есть бойфренд, который секса вообще не хочет. Завидую и чувствую себя несовершенной», - livv3ss, пользовательница Reddit

Ранее люди, которые вступали в интимные отношения с друзьями, поделились опытом. Многие признались, что после интимной близости дружба была разрушена.