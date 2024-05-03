Психологи узнали, как перестать терять бытовые вещи

Иногда важную информацию забывают и взрослые люди, а не только дети. Например, кто-то оставляет свет включенным перед уходом, не помнит, куда положил ключи, бутылку воды и пр.

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По словам авторов книги «Психология памяти», в некоторой степени забывание для человека является естественным. При этом запоминается лучше информация тогда, когда мы понимаем, что она необходима для решения какой-то практической задачи.

Также существует несколько способов улучшить память. Например, вы можете оставлять какие-то важные вещи в местах, связанных с вашими делами. Допустим, положить сумку на заднее сиденье машины, чтобы не забыть забрать ребёнка из автомобильного кресла.

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Если вы хотите запомнить имя нового коллеги, то постарайтесь первое время обращаться к нему всегда по имени. Также можно создавать зрительные и слуховые ассоциации с разными предметами, чтобы лучше закрепить их в памяти.

Однако всё же для тренировки памяти нужна регулярная практика.

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