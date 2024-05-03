Назван неожиданный эротический прием для усиления удовольствия

Врач-терапевт Сара Дагар обнаружила, что щекотка является намного более популярной эротической практикой, чем принято считать. Своими неожиданными выводами о необычном приеме в сексе она поделилась с изданием PsyPost.

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Дагар рассказала, что провела исследование о влиянии щекотки на сексуальную жизнь. По ее словам, более 700 участников в течение 100 дней отвечали на различные вопросы, после чего их ответы были проанализированы. Самым удивительным выводом этой работы врач назвала то, что 88 процентов опрошенных признались, что получали сексуальное удовлетворение только от щекотки, не используя другие методы стимуляции.

«Результаты подчеркивают, что спектр того, что может привести к сексуальному удовольствию, шире, чем мы думали ранее, и выходит за рамки традиционных представлений», — прокомментировала Дагар.

Специалистка также отметила, что у разных людей предпочтения в интиме могут отличаться. Чаще всего, по ее словам, участники выбирали для усиления удовольствия легкие и нежные прикосновения к коже, которые напоминают поглаживания перышком и не вызывают смех.

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