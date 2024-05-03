Пять вопросов мужчинам, которые убивают отношения

В каждой паре есть свой уровень откровенности, который могут позволить себе оба спутника. Он выстраивается на доверии и умении аккуратно спрашивать о личном. Но есть вопросы, которые могут не приблизить партнёров друг к другу, а только испортят отношения. Пять самых опасных из них — в материале «Секрета фирмы».

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О чём не стоит спрашивать мужчину

1. Ты меня любишь?

В самом начале отношений такой вопрос может быть уместен, но если вы уже много лет вместе, у партнёра он, скорее всего, не вызовет ничего, кроме раздражения.

Не всегда понятно, зачем женщина спрашивает об этом: хочет в очередной раз услышать «да» или задумала устроить скандал, отмечает психолог Таня Василькова.

Мужчинам очень не нравится этот вопрос. Они умеют проявлять свою любовь не только словами, поэтому не видят смысла доказывать это ещё и частым вербальным повторением.

2. Где ты был? / Почему так поздно?

Эти фразы показывают, что женщина не сильно доверяет партнёру и пытается контролировать его вне зоны своей видимости. Рано или поздно мужчине надоест постоянно отчитываться о каждом шаге такой «мамочке-надзирательнице».

3. Когда ты на мне женишься?

Это очень каверзная фраза, которая некоторых мужчин может отпугнуть, особенно в начале отношений. По словам Васильковой, на свадьбу и детей они смотрят несколько иначе — как на необходимость больше работать, чтобы обеспечивать семью.

Многие мужчины действительно хотят стать супругами и заботливыми отцами. Но только тогда, когда они подготовятся к этому морально и материально. Не давите на своего партнёра, это очень деликатная тема.

4. Сколько у тебя бывших? / Я лучше их всех?

Некоторые девушки привыкли сравнивать себя с кем-либо. Задавая такие вопросы, они не столько хотят узнать про экс-пассий своего молодого человека, сколько услышать: «Ты лучше». Порой это перерастает в нездоровое любопытство и целый допрос, который только разозлит мужчину.

5. Почему ты это купил / не купил?

Вопросы о финансах вашего партнёра вызовут у него только раздражение и недоверие. Любящий мужчина и так будет дарить подарки или помогать финансово. Давить на него не стоит, если не хотите завершить отношения, отметила Василькова.

Как правильно задавать вопросы партнёру

По словам психолога, важна не сама фраза, а интонация и намерение. Подумайте, каким тоном вы задаёте тот или иной вопрос.

Надменная, осуждающая манера расспрашивать не вызовет ничего, кроме раздражения. Партнёр может воспринять это как подвох, попытку унизить или задеть его чувства.

Иногда достаточно лишь поменять интонацию на более спокойную, заботливую, чтобы мужчина смог дать честный ответ. Возможно, придётся сформулировать вопрос по-другому, чтобы он не звучал как претензия, подытожила эксперт.