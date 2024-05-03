Сексолог рассказала, почему нельзя запрещать партнеру мастурбировать

Сексолог Трейси Кокс убеждена, что недопустимо критиковать партнера из-за мастурбации. Причины этого убеждения она пояснила изданию Daily Mail.

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Кокс подчеркнула, что мастурбация — это нормальная сексуальная практика. По ее словам, 95 процентов мужчин и 81 процент женщин занимаются этим.

«Однако некоторые женщины считают, что мастурбация не является необходимой или уместной в отношениях, потому что мужчина должен удовлетворять все свои сексуальные потребности со своей партнершей», — отметила сексолог.

По мнению Кокс, подобный запрет в сексе ведет к ссорам, так как нарушает конфиденциальность человека и его право самостоятельно решать, чем заниматься наедине с собой. Кроме того, продолжила эксперт, отвращение к мастурбации демонстрирует скованность и закомплексованность в постели.

Сексолог также предупредила, что, отказываясь от самоудовлетворения, мужчины хуже контролируют наступление оргазма, средняя продолжительность полового акта становится меньше, при этом партнер будет чаще настаивать на близости.

Кокс посоветовала не запрещать мастурбацию, а найти в ней плюсы. Она указала, что с самим собой можно быть эгоистичным и концентрироваться только на своем удовольствии, не надо производить впечатление на партнера и стараться. Кроме того, добавила сексолог, самоудовлетворение полезно для мужского здоровья, в частности, оно предотвращает простатит.

Ранее сексолог Андрей Булах назвал устраивающий россиянок размер полового члена. По его словам, для большинства средний размер полового органа в 13,5 сантиметра является оптимальным.