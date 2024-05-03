Больше половины россиян назвали роман на майских началом серьезных отношений

Российское приложение Mamba, проведя опрос 20 000 пользователей, рассказало «Газете.Ru», почему перед майскими увеличилось количество свиданий с сайта знакомств.

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«При этом мужчины настроены более серьезно, чем женщины: 77% из них считают спонтанную поездку на отдых началом длительных отношений, в то время как более трети (38%) женщин считают это мимолетным романом», — начали эксперты.

Они также отметили, что большинство россиян (50% мужчин и 47% женщин) не строили на майские никаких конкретных планов.

«Но, что интересно, каждый второй россиянин хотел бы завести новые знакомства во время майских праздников. Причем самым подходящим способом для этого кажется Интернет — этот вариант выбрали 38% женщин и 33% мужчин. Почти 80% женщин отметили, что майские праздники — отличное время для нового романа, более половины мужчин (53%) их в этом поддерживают», — рассказали они.

Эксперты подчеркнули, что у мужчин и женщин совершенно разное отношение к романам, которые могут закрутиться в период выходных.