Врач рассказал, почему может сниться секс с бывшими

Изменяете своему партнеру в эротических снах? Похоже, у вас нет повода для беспокойства. Нейрохирург Рахул Джандиал в своей книге о сновидениях уверяет: сны с сексуальным подтекстом — явление распространенное, но они отнюдь не говорят о желании изменить наяву.

© Super.ru

«Измена партнеру во сне может быть всего лишь признаком любопытства и нормального сексуального возбуждения, а не желанием разорвать отношения», — приводит слова эксперта Daily Mail.

Эксперт подчеркнул, что важен не столько сюжет сна, сколько ваша реакция на него после пробуждения. Врач уверен: на здоровые отношения сновидения со сценами супружеской неверности не окажут существенного влияния. Отдельно эксперт коснулся темы секса с бывшими.

«У вас может возникнуть соблазн заключить, что это означает, будто вы тоскуете по предыдущему партнеру, но, согласно ряду исследований, обычно верно обратное. Похоже, что эти сны — просто способ справиться с эмоциями после расставания».

Также нейрохирург отметил, что во сне мы можем делать то, на что не решились бы в реальной жизни, включая участие в нетипичных для себя сексуальных взаимодействиях. Но сон — это всего лишь сон, поэтому нет повода для беспокойства.