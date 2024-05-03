Психолог не исключила появления в России лечебниц для зависимых от гаджетов

Обострение проблемы "цифровой зависимости" россиян, проводящих все больше времени с гаджетами, потребует создания в стране лечебниц для "гаджетоманов", которые будут похожи на детские лагеря. Такое мнение высказала ТАСС эксперт рынка Национальной технологической инициативы "Нейронет", психолог Алина Вахитова.

Эксперт указала на интенсивное распространение "гаджетомании" в стране в течение последних пяти лет из-за того, что многие профессии теперь тесно связаны с онлайн-форматом коммуникации. Смартфоны и компьютеры стали для людей не только способом развлечься, но и рабочим инструментом. Из-за этого время их использования возросло до 12-16 часов в сутки, пояснила она.

"Лечебницы [для зависимых] от гаджетов - это <...> то, что необходимо будет организовать для поддержания социального развития и здоровой, активной жизни человека. Однако, скорее всего, они не будут похожи на спецучреждения, в которых пациенты избавляются от алкогольной или наркотической зависимости. Это будет формат детских лагерей, где люди будут учиться общаться друг с другом вживую, находить общие интересы, играть и радоваться жизни без телефона в руках", - сказала Вахитова.

Говоря о специфике "цифровой зависимости" в России, психолог указала на привычку родителей развлекать даже шестимесячных малышей с помощью смартфонов и планшетов, из-за которой дети теряют интерес к более простым игрушкам, развивающим логику и фантазию.

"С каждым годом ребенку все сложнее будет отказаться от эмоций, получаемых от гаджетов и включаться в реальный мир. Так, он начинает зависеть от виртуального пространства", - пояснила она.

Отсутствие диагноза

Последствиями переноса фокуса на цифровое пространство могут стать эмоциональные срывы, тревожность при отключении от сети, бессонница, агрессия, или, наоборот, - апатия и депрессивное состояние, уточнила Вахитова. При этом диагнозов "гаджетомания" или "цифровая зависимость" до сих пор не существует. Психологи оперируют лишь термином "номофобия", который обозначает патологическую боязнь человека остаться без мобильного телефона и не является диагнозом.

"Я считаю, что диагноз необходимо ввести на официальном уровне, потому что пока он не озвучивается, трудно оказать эффективную помощь. <...> Пока что психологи работают со следствиями [зависимости]: выгоранием, апатией, снижением удовлетворения от жизни, эмоциональным выгоранием, невозможностью построить отношения и так далее", - сказала она, добавив, что появление диагноза позволило бы в том числе разрабатывать протоколы лечения и сценарии профилактики развития заболевания.

Тест на "цифровую зависимость"

Признаки "цифровой зависимости" могут включать в себя постоянную потребность в использовании гаджета, в том числе во время еды, снижение интереса к встречам и общению с людьми, трудности в коммуникации (разговор "не складывается"), проблемы с формулированием мыслей и чрезмерное возбуждение, вызываемое информацией и событиями в виртуальном мире.

Эксперт рынка Национальной технологической инициативы "Нейронет", психотерапевт Игорь Дар в качестве экспресс-теста на "цифровую зависимость" посоветовал пользователям отложить в сторону на два-три часа смартфоны и другие устройства.

"Если вы заметите, что у вас есть сильная внутренняя тяга посмотреть в смартфон, стало скучно, вас сопровождает ощущение, что чего-то не хватает, то можно говорить о наличии зависимости", - добавил он.

Профилактика "гаджетомании"

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков считает, что зависимость от гаджетов в разной степени могут испытывать до 85 - 90% молодых людей в России.

"Прецеденты работы с такой зависимостью уже есть, особенно они распространены за рубежом. Самый радикальный способ - временно лишить человека доступа к цифровому миру, в частности, изъять у него всего гаджеты на срок до одного месяца. Появление специальных лечебниц [в России] будет зависеть от признания проблемы обществом и медицинским сообществом", - добавил он, отметив, что при желании пользователь может самостоятельно контролировать экранное время с помощью программ на смартфоне, однако далеко не все люди готовы признать, что у них есть зависимость.

Психотерапевт Игорь Дар, в свою очередь, указал на необходимость разработки программ профилактики зависимости от интернета и гаджетов для школьников, а также учреждения грантов для поддержки специализированных клиник. В качестве профилактики он порекомендовал пользователям регулярно устраивать "часы тишины".