Что такое «фаббинг» и почему нельзя заниматься им в постели

Считается, что термин «фаббинг» появился еще в 2012 году стараниями отнюдь не психологов, а рекламного агентства из Сиднея. Видимо, в целях пиара акулы бизнеса собрали литературоведов, писателей и поэтов с одной единственной целью — изобретение названия новому явлению. Задумка окончилась успехом, слово было придумано, и его значение по сей день не изменилось — так называют привычку отвлекаться на телефон в процессе общения с другими людьми.

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Эксперты уверены: если такая ситуация регулярно возникает в супружеской постели — эта привычка постепенно убивает отношения, создавая чувство отчуждения в моменты, идеально подходящие для близости. В рамках исследования 2017 года около 70% участников заявили, что сотовые телефоны как минимум иногда мешают им взаимодействовать со своими романтическими партнерами.

«Хотя потребность расслабиться в конце рабочего дня вполне понятна, трудно отрицать тот вред, который это может нанести отношениям», — объяснила семейный психотерапевт Трейси Росс в беседе с HuffPost.

Эксперт отметила, что у большинства пар и так не много времени на общение без отвлекающих факторов. Поэтому время перед сном стоит рассматривать как возможность уделить внимание друг другу.