Женщинам рассказали о признаках альфонса

Альфонсы были, есть и будут существовать в нашем мире, пока мы, женщины, будем покупаться на красивую внешность, интеллект и галантные поступки со стороны мужчин, считает сваха Анна Осипова. Нам так этого не хватает в обычной жизни, что когда на горизонте появляется роскошный мужчина — все опции безопасности и самосохранения, почему-то, отключаются в нашей голове. Итак, профессиональный альфонс. Кто он?

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Альфонсы бывают разные. Высший пилотаж, когда женщину окружают вниманием, заботой, фееричными ухаживаниями с первых минут общения и таким образом усыпляют её бдительность, закружив в водовороте любви и страсти. А любви хотят все. Проявляться такой мужчина в своих нечистых намерениях начинает только после того, как полностью убедится, что женщина растаяла и доверилась ему без остатка. И вот когда «клиент созрел», альфонс начинает действовать: сначала у него проблемы на работе и нужна определённая сумма денег для их решения, потом проблемы с бывшей женой (детьми, родителями, правоохранительными органами, чёртом лысым), ну и апогеем в таких манипуляциях являются большие проблемы со здоровьем, как правило, недавно диагностированная неизлечимая болезнь. А потом… Потом — «аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети». И это лишь малый список причин, которых, безусловно, может быть великое множество в зависимости от креативности и полёта фантазии конкретного персонажа.

Степень аппетитов альфонса зависит от множества факторов: эффектный типаж, безупречный внешний вид, наличие атрибутов красивой жизни, умение безукоризненно презентовать себя в обществе, высшая степень эмпатии и ещё очень много составляющих, которые вкупе делают его притягательным для противоположного пола. Чем выше класс — тем алчнее аппетиты.

Стоит ли говорить банальные вещи, что нельзя давать мужчине в долг на втором свидании? Все это знают и без подсказок. Рассказать надо о другом.

Природа наделила женщину мощной интуицией, так как женщина испокон веков оберегает свое потомство от разного рода бед и несчастий, но цивилизация превратила этот мощный голос в еле слышный шёпот, который в судьбоносных ситуациях часто никто не слышит. Этим великим инструментом необходимо научиться пользоваться каждому человеку и не только женщине. Лучше не умейте готовить, но научитесь слышать себя и, главное, доверять себе и своим ощущениям.

У каждой женщины интуиция проявляется по-разному: у кого-то начинает сосать под ложечкой, уходит импульс в руки и обостряется слух. Можно назвать это так: «Радио играет чуть громче» и эта формулировка будет вести вас по жизни, не давая совершать ошибок, которых можно избежать.

Прислушивайтесь к себе. Если вы испытываете хоть малейший дискомфорт — остановитесь! Лучше ошибиться в своих предположениях, чем потом иметь колоссальные проблемы и глубочайшее разочарование на многие годы. Помните: если вам кажется, то вам не кажется.

Пусть ваша интуиция маякнёт вам, когда на вашем пути встретится действительно достойный мужчина и поверьте, вы обязательно услышите её голос! Берегите себя!