Психолог заявил, что во время тренировок в спортзале полезно плакать

По словам доктора философии, спортивного психолога из клиники Кливленда Мэтью Сакко, во время тренировки в спортзале полезно плакать. Слезы начинают появляться от переизбытка эндорфина и окситоцина, они помогают избавлять организм от стресса. Об этом рассказывает издание Health.

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К выбросу эндорфинов может привести даже умеренная физическая нагрузка. Они вырабатываются во время хорошо выполненного упражнения, из-за этого человек может расплакаться от счастья. Также слезы могут появиться после выполнения всей тренировки от чувства гордости за самого себя. Отмечается, что это чувство удовлетворения не всегда доступно в повседневной жизни.

По словам Сакко, наше тело высвобождает накопившееся напряжение и эмоции, которые мы держали в себе, чтобы справиться с другими повседневными аспектами нашей жизни. Во время напряжения с помощью упражнений, человек частично теряет способность держать все это «в себе». Также слезы в спортзале могут быть реакцией на психологическую травму.