Врачи назвали простой и бесплатный способ победить стресс

Простой и бесплатный секрет борьбы со стрессом может заключаться в обычном выходе на улицу. "Прогулка на свежем воздухе приносит нам столько удивительных преимуществ", - сказала главный педиатр штата Миннесота, доктор Ванесса Слотс в интервью филиалу CBS, телеканалу WCCO.

© Российская Газета

По ее словам, даже если мы каждый день просто сидим под деревом - это

"снижает наш стресс, что, в свою очередь, может уменьшить кровяное давление, частоту сердечных сокращений и гормоны стресса, такие как кортизол"

Время, проведенное на природе, не только помогает снизить стресс и облегчить депрессию, но также может улучшить память и помочь людям, страдающим от СДВГ (синдрома дефицита внимания и гиперактивности).

Кроме того, прогулки повышают выработку гормонов хорошего самочувствия дофамина и эндорфинов, сказала The New York Post Канди Винс, исследователь из Пенсильванского университета, специализирующийся на изучении стресса, устойчивости и выгорания. Эндорфины - это химические вещества, выделяемые организмом в ответ на боль или стресс, а также во время приятных занятий, таких как времяпрепровождение на природе, физические упражнения, смех, медитация и употребление шоколада. Эффект снижения стресса от пребывания на природе проявляется всего за 10 минут, объяснила Винс, добавив, посещаете ли вы городской парк или гуляете по лесу, времяпрепровождение на свежем воздухе может улучшить ваше психическое здоровье.

"Появляется все больше свидетельств, полученных от десятков и десятков исследователей, что природа приносит пользу как физическому, так и психологическому благополучию человека, - рассказала американскому изданию Лиза Нисбет, психолог из Трентского университета в канадском Онтарио. - Вы можете поднять себе настроение, просто гуляя на природе, даже на городской природе. А ощущение связи с миром природы, кажется, способствует счастью, даже если вы физически не погружены в природу".

Исследование 2023 года показало, что даже простой просмотр видео о природе может снизить стресс.