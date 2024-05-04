Психолог раскрыла первые явные симптомы кризиса среднего возраста

Первым симптомом наступления кризиса среднего возраста является апатия, заявила в беседе с NEWS.ru кандидат психологических наук Софья Сулим. По ее словам, речь идет о потере интереса к жизни и нежелании что-либо делать. Психолог добавила, что еще одним признаком считается недостаток моральных и физических сил, а также отсутствие желания быть привлекательным для противоположного пола.

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Первый симптом кризиса среднего возраста — это апатия. Потеря интереса к жизни, нежелание что-либо делать. Ощущение, что все вещи, которые раньше были важными, стали неважными. Еще один признак — отсутствие сил, моральных и физических. Пропадает желание быть привлекательным для противоположного пола, — сказала Сулим.

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