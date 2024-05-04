Назван лучший способ пережить кризис среднего возраста

Чтобы пережить кризис среднего возраста, придется переосмысливать жизнь, сказала в беседе с NEWS.ru психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим. По ее словам, пройти этот этап налегке не получится, поэтому можно прибегнуть к помощи психологов.

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Чем больше человек будет убегать от переживаний, тем дольше будет длиться состояние неопределенности. Хорошо помогает психологическая помощь, но многие не хотят обращаться к специалистам. Поэтому важно очень осознанно задавать самому себе вопросы, — отметила эксперт.

Также Сулим советует понять, что кризисный период временный, поэтому он не навсегда. По ее словам, необходимо перейти из состояния «я должен» в состояние «я хочу». Также эксперт рекомендует попробовать менять взгляд на жизнь, отслеживать свое состояние и не проявлять большую активность.

Ранее семейный психолог Сергей Бессонов заявил, что мужчин могут толкнуть на измену нездоровые отношения в семье и недостаток внимания со стороны супруги. Кроме этого, по его словам, у мужей, которые начинают отношения на стороне, может быть кризис среднего возраста. Как пояснил психолог, в таком состоянии мужчина хочет доказать себе в процессе переоценки ценностей, что он еще «на коне».