В какой ситуации мужчины больше доверяют мамам, чем женам

Опрос, проведенный OnePoll, проливает свет на привычки и предпочтения, связанные с больничными. В исследовании приняли участие 2000 трудоустроенных взрослых. Выяснилось, что мужчины не слишком доверяют партнершам, когда дело касается заботы о них в период болезни — 43% из них считают, что их мама заботится о них лучше, чем вторая половинка, когда они болеют дома. При этом количество парней, кто не просто верит в маму, но и по-прежнему хочет, чтобы родительница заботилась о них во время болезни, оказалось еще больше — 58%.

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Интересно, что 65% женщин заявили, что партнер о них заботится лучше, чем мама, при этом чуть больше половины из них в период болезни мечтают, чтобы их оставили в покое. Также стало известно, что на больничном мужчины в два раза чаще занимались физическими упражнениями и чаще женщин размещали «больные» фото в Сети.

Каждый пятый респондент сообщил, что работал во время больничного.