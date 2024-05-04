Новое исследование Northwestern University подтверждает известную социальную аксиому: «Враг моего врага — мой друг». Предыдущие попытки смоделировать социальные сети на основе этой теории не увенчались успехом. Новая же модель включает в себя два ключевых недостающих элемента: ограниченные связи внутри сети (не все знают всех) и индивидуальные различия в дружелюбии.

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Модель успешно согласует крупномасштабные социальные сети с теорией социального баланса. Это имеет значение для понимания политической поляризации, нейронных сетей и даже взаимодействия лекарств.

Исследователи проанализировали большие массивы данных, включая комментарии в социальных сетях, взаимодействие в Конгрессе США и отзывы о товарах. Их модель присваивала положительные или отрицательные значения связям, основываясь на структуре сети и индивидуальных склонностях.

Этот подход позволил выявить сети, которые последовательно соответствуют теории социального баланса. Модель также может анализировать отношения с участием более трех человек. Исследование способно улучшить понимание социальной динамики и сложных систем, выходящих за рамки человеческих отношений.