Как понять, что партнер вам не подходит: 12 ярких признаков

В поисках идеальных отношений мы часто сталкиваемся с вопросом: как понять, подходит ли нам наш партнер? Гармоничные отношения строятся на взаимопонимании, уважении и любви, но есть и конкретные признаки, которые помогут вам определить, правильный ли рядом человек. Подробнее о них «Вечерней Москве» рассказала психолог Ольга Романив.

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Коммуникация

По мнению специалиста, открытый и честный диалог – основа любых отношений:

— Если общение с партнером вызывает трудности, постоянные недопонимания или конфликты, это может быть признаком того, что вы не на одной волне.

Уважение

Партнер, который не уважает ваши чувства, мнение или интересы, скорее всего, не подходит вам, считает психолог.

— Взаимное уважение — это не только признание прав и потребностей друг друга, но и основа для доверия, — подчеркнула Романив.

Поддержка

Отношения должны быть вашей крепостью, а партнер — источником поддержки, отметила эксперт:

— Если вы чувствуете себя одиноко в сложных ситуациях или ваш партнер не радуется вашим успехам, это тревожный знак.

Совместные цели и ценности

По словам психолога, схожие жизненные цели и ценности укрепляют отношения. Различия в фундаментальных вопросах могут привести к серьезным разногласиям в будущем.

Личное пространство

В здоровых отношениях оба партнера уважают личное пространство друг друга, подчеркнула Романив:

— Если партнер пытается контролировать вас или ограничивает вашу свободу, это повод задуматься.

Решение конфликтов

Способность конструктивно решать конфликты, без унижений и агрессии, говорит о зрелости отношений. Если же споры переходят в личные оскорбления, это недопустимо, заверила психолог.

Доверие

Отсутствие доверия подрывает любые отношения, заметила собеседница «ВМ». Если вы постоянно сомневаетесь в словах или действиях партнера, это сигнал, что есть проблемы.

Эмоциональное благополучие

Отношения должны приносить радость и удовлетворение. Если вы чаще чувствуете стресс, тревогу или несчастье, возможно, пора переосмыслить свой союз, посоветовала специалист.

Взаимная ответственность

В отношениях оба партнера должны вносить вклад и быть ответственными за их развитие. Отношения, где один несет всю нагрузку, вряд ли будут долговечными, предупредила психолог.

Физическая и эмоциональная близость

Физическая близость важна, но не менее значима и эмоциональная связь, продолжила эксперт:

— Если вы не чувствуете эмоциональной близости с партнером, это может указывать на отсутствие глубины в отношениях.

Личностный рост

Партнер, который вдохновляет на личностный рост и саморазвитие, — большое достояние. Если же отношения угнетают ваше развитие, стоит задуматься об их здоровье, добавила Романив.

Интуиция

— Не игнорируйте свой внутренний голос, — призвала психолог. — Если интуиция подсказывает, что что-то не так, возможно, это так и есть.

Помните, что гармоничные отношения — это не миф, но и не данность. Это результат совместной работы, взаимопонимания и любви. Если вы обнаружите, что ваш партнер вам не подходит, это не повод для отчаяния. Это возможность вырасти и найти того, кто будет идти с вами рука об руку по жизни, заключила специалист.