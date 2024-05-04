Звездные женщины, которые не дают покоя бывшим мужьям

Агата Муцениеце

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Об измене Павла Прилучного стало известно в 2020 году. Агата Муцениеце незамедлительно подала на развод, хоть потом и плакала, что любит бывшего мужа. Агата до сих пор негативно относится к экс-супругу и его жене. Во-первых, женщина о требует увеличения алиментов, выписала Прилучного из столичной квартиры и жалуется.

Алана Мамаева

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Алана и футболист Павел Мамаев были в браке на протяжении восьми лет и воспитывали двоих детей: сына Алекса от первого брака Аланы и общую дочь Алису. Мамаева прощала благоверному измены и дождалась его из тюрьмы. После его освобождения женщина была уверена, что он изменился. Однако измену в Испании она Павлу не простила. Алана в 2021 году подала на развод и тут начались судебные разборки. Мужчина хотел оставить общую дочь себе, чтобы экс-супруга выплачивала алименты. А когда футболист закрутил роман с подругой Аланы Надеждой Санько, начался поток взаимных упреков и обвинений. Женщина до сих пор нелестно отзывается о бывшем муже.

Пелагея

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Пять лет назад певица объявила о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, которому родила дочь Таисию. Поначалу они старались сохранить дружелюбные отношения, но долгое время экс-супруги делили имущество. Позже оказалось, что Телегин претендует на гонорары своей экс-жены. Иван сначала виделся с дочерью, а потом встречи начали сокращаться и свелись к минимуму.

Анджелина Джоли

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Актеры были одной из самых красивых и крепких пар в Голливуде. Казалось, что этот союз просуществует вечность. Но в 2019 году Джоли и Питт подали на развод. До сих пор Анджелина не дает спокойно жить экс-супругу, постоянно подавая заявления в суд. Очень долго они делили опеку над детьми. Актриса хотела лишить Брэда опеки над наследниками, но суд оказался на стороне мужчины. Джоли постоянно вставляет палки в колеса и явно не хочет, чтобы Питт построил счастливую семью.

Эмбер Херд

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За судом между Эмбер Херд и Джонни Деппом наблюдал весь мир. Актриса обвинила звезду «Пиратов Карибского моря» в домашнем насилии. Правда, после долгих разбирательств актёр доказал свою невиновность. Теперь женщина обязана выплачивать экс-супругу моральную компенсацию.