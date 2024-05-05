Сексолог объяснил, почему после секса часто хочется поплакать

Сексолог Максимова: слёзы после секса — нормальная реакция организма. К сексологам на консультацию приходят женщины и мужчины с разными проблемами в интимной жизни. Одна из самых частых — слёзы и эмоциональная подавленность после полового акта. Рассказываем, стоит ли переживать из-за этого, почему такое вообще происходит и что с этим делать.

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Слёзы — это нормально

Как рассказала «Газете.Ru» сексолог, ментор и женский наставник Вероника Максимова, слёзы — это реакция организма на внешние обстоятельства и они неразрывно связаны с нашими эмоциями. Слёзы могут говорить о переживаемом стрессе и сильных эмоциях. А ещё они появляются тогда, когда человек не может описать словами всё, что чувствует.

Слезы после секса: причины

По словам Маскимовой, причин для слёз после полового акта может быть несколько:

Эмоциональная разрядка. Так человек освобождается от накопившегося внутри него давления и волнения;

Так человек освобождается от накопившегося внутри него давления и волнения; Выражение удовольствия. Слёзы могут служить выражением сексуального темперамента и раската эмоций;

Слёзы могут служить выражением сексуального темперамента и раската эмоций; Заземление. После пережитого физического и эмоционального экстаза слёзы помогают успокоиться и вернуться в реальный мир с «эмоциональной горки»;

После пережитого физического и эмоционального экстаза слёзы помогают успокоиться и вернуться в реальный мир с «эмоциональной горки»; Внутренняя ранимость. Желание поплакать может говорить о том, что вы глубоко чувствующий и переживающий человек;

Желание поплакать может говорить о том, что вы глубоко чувствующий и переживающий человек; Чувство вины и стыда. Если с детства вам привили, что секс — занятие постыдное, то слёзы могут выражать именно эту эмоцию;

Если с детства вам привили, что секс — занятие постыдное, то слёзы могут выражать именно эту эмоцию; Переживание негативного опыта.

Сексолог посоветовала ориентироваться на собственные ощущения и эмоции, как реакция у всех может быть индивидуальной. Важно понять, что значат именно ваши слёзы, а ещё нужно всегда бережно относиться к своим переживаниям и чувствам, заключила она.

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