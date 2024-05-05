Как понять, что партнер вам не подходит? Чек-лист из 12 пунктов

Психолог Романив: отсутствие личных границ указывает на неподходящего партнёра. Многие специалисты утверждают, что идеальные отношения с нуля получить очень сложно — над ними нужно работать. Но иногда бывает так, что будто уже никакие разговоры и терапия не смогут восстановить доверие и комфорт. Психолог рассказала, по каким красным флагам можно узнать бесперспективные отношения.

© unsplash

Как объяснила психолог Ольга Романив, иногда в отношения вступают не подходящие друг другу люди и тогда сложно наладить быт так, чтобы сгладить все углы. Специалистка перечислила основные признаки, которые подскажут, пора заканчивать эту историю или можно ещё побороться.

Признаки неподходящего партнёра

Коммуникация. Общение с партнёром не должно вызывать трудности, в противном случае с ним невозможно будет решить даже самый простой вопрос. Уважение. В отношениях нужно уважать мнение, цели и интересы партнёра. Это не только указывает на равные отношения, но и даёт основу для доверия. Поддержка. Партнёр должен радоваться успехам пары и поддерживать её в сложные моменты. Совместные цели и ценности. Если партнёры смотрят в одну сторону, им легче договориться и идти по жизни вместе. Но если этого согласия в отношениях нет, то будут возникать крупные ссоры и конфликты. Личное пространство. Партнёр не должен посягать на свободу пары и не должен её контролировать. Решение конфликтов. Спорные ситуации в отношениях стоит решать без лишних криков, переходов на личности и оскорблений. Если ситуация другая — то это красный флаг. Доверие. В гармоничным отношениях нет места сомнениям и подозрениям. Эмоциональное благополучие. Общение с партнёром должно приносить в основном радость и счастье, а не тревогу, раздражение или стресс. Взаимная ответственность. Отвечать за отношения, своё поведение и решение проблем должны оба партнёра в равной мере. Если это всё лежит на плечах одного человека, то он в итоге просто надорвётся. Физическая и эмоциональная близость. Её отсутствие может говорить о недостаточно глубоких отношениях. Личностный рост. Партнёр должен вдохновлять на свершения и улучшения, а если всё наоборот — то это повод задуматься. Интуиция. Внутренний голос игнорировать не нужно, и если он что-то подозревает, то лучше внимательно изучить причину тревоги.

Психолог напомнила, что над всеми отношениями можно работать, но нужно вовремя понять, в коня корм или нет, сообщила «Вечерняя Москва».