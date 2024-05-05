Психолог посоветовала использовать праздник Пасхи для примирения с близкими

Атмосфера в этот день способствует налаживанию отношений. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала Ирина Корчагина.

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«Если для вас этот праздник что-то значит, то участвуйте в ритуалах, совершайте традиции, пеките куличи. Всё зависит от концепции человека и его собственной жизненной стратегии. Использовать праздник как повод — это идея хорошая. Примиряться с кем-то в ссоре — это полезно каждый день, можно и не ждать праздника. Но если в праздник легче, людям сложно бывает извиняться, а под этот повод можно приехать с куличом и без особых рассуждений сесть вместе, яйцами побиться, кто кого победит, почему нет, это хорошая традиция». В воскресенье православные верующие во всём мире отмечают Пасху, день Воскресения Христова, который христиане называют «праздником праздников и торжеством из торжеств».

Первый Вселенский собор в Никее в 325 году постановил праздновать Пасху всем общинам верующих в один день, решению следуют все поместные православные церкви мира вне зависимости от того, какого календаря они придерживаются.