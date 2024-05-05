Мужчина рассказал, что не может довести жену до оргазма даже с вибратором

Мужчина в возрасте 32 лет признался, что не может довести свою жену до оргазма несмотря на то, что они женаты уже два года и использовали различные техники и секс-игрушки. Рассказ о проблеме опубликовало издание The Sun в рубрике, в которой на жалобы читателей отвечает сексопатолог и журналист Дэйдра Салли Лэнд.

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Несмотря на то, что жена уверяет мужчину, что она удовлетворена интимной жизнью, он чувствует себя виноватым и беспокоится о наличии более глубокой проблемы. Партнера настораживает то, что они испробовали различные методы, включая прелюдию, специальные смазки, разные позы, разные игрушки и вибраторы, но ничего не помогло. Он также отметил, что его жена была очень неопытной в сексе, когда они впервые начали близкие отношения, и он подозревает, что проблема может быть связана с психологическими факторами.

Дэйдра Салли Лэнд посоветовала читателю перестать сосредотачиваться на кульминации и начать ценить близость без зацикливания на конечной цели. Она также рекомендовала поощрять жену исследовать свои собственные реакции, чтобы она могла затем подсказать мужу, что ей нравится.

Несмотря на то, что мужчина беспокоится о своей неспособности довести жену до оргазма, сексопатолог утверждает, что у многих женщин удовольствие начинается в мозгу и что снятие напряжения и отказ от концентрации на конечной цели могут помочь решить эту проблему.

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