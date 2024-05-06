Назван вред от четырехдневной рабочей недели

Четырехдневная рабочая неделя может не подойти тем, кто за рабочее время должен выполнять определенный объем задач и едва успевают сделать это за пять дней.

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«Если работа насыщенная и график настолько плотный, что человек за пять дней еле успевает выполнить свои задачи, то четыре рабочих дня для него будут очень сложными. Он будет работать на износ», — считает бизнес-психолог Марина Гогуева.

По ее словам, из-за этого работник будет больше уставать, больше болеть, быстрее выгорать. А если же увеличить продолжительность рабочего дня при четырехдневной неделе, это негативно отразится на качестве жизни, пишут "Известия".

Психолог отметила, что переход на четырехдневную неделю может быть целесообразен при свободном графике — в тех сферах, где важен только конечный результат, а не процесс работы.

Ранее "СП" писала, что в России началась трехдневная рабочая неделя.