Что такое «фекстинг» и почему вам стоит заняться им с партнером

Наверняка вы хоть раз занимались фекстингом даже если ни разу о нем не слышали. Это термин используют для обозначения споров в формате переписки. Кто-то устраивает конфронтации в мессенджерах из-за простого недопонимания, а кто-то намерено старается обсуждать «взрывоопасные» темы в чате с партнерами или друзьями, так как тестовый формат обладает рядом преимуществ.

© Super.ru

«Для некоторых людей, особенно для интровертов, фекстинг — это способ продумать свои аргументы, а не запинаться и замыкаться в себе», — объяснила семейный психотерапевт Лия Хюин в беседе c HuffPost.

Кроме того, при должном уровне самоконтроля переписка позволяет не подливать масла в огонь и помочь собеседнику успокоиться.

«Я часто советую своим клиентам воздержаться от ответа своему партнеру, если они получают гневное сообщение. Пойдите прогуляйтесь, сделайте несколько глубоких вдохов, а затем отвечайте. Вы не можете позволить себе такой роскоши, когда находитесь в состоянии аффекта», — отметила эксперт.

У фекстинга есть и свои минусы. Если собеседнику некомфортно общаться с помощью текстовых сообщений, эпизодическое игнорирование может обострить даже безобидный разговор. Также следует помнить о том, что текст может потерять оттенки смысла, за которые при общении лицом к лицу отвечает интонация — от неоднозначных фраз лучше воздержаться. Например, сообщение, состоящее из одного слова «понятно», будет выглядеть агрессивной иронией, даже если вы не вкладывали в него такого смысла.