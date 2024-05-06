10 ключей к изменению вашей жизни в лучшую сторону

В суете жизни легко почувствовать себя подавленным невзгодами и негативными мыслями. В каждом из нас заложена способность изменить свою точку зрения и найти свет в кромешной тьме.

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Эта статья — компас, когда трудности кажутся непреодолимыми.

От признания того, что трудности универсальны, до важности благодарности — 10 ключевых принципов, которые напомнят вам, что, несмотря ни на что, лучшее всегда впереди. Сохраните эти слова и возвращайтесь к ним всякий раз, когда вам понадобится маяк надежды.

1. У каждого из нас бывают сложности в жизни

Наша жизнь достаточно сложна, и трудности в ней встречаются каждому. Даже у очень успешных и известных людей случаются те же неудачи, что и у каждого из нас. Даже когда мы смотрим на фотографии знаменитостей в модных журналах и думаем: «Им не на что жаловаться».

Помните, что мы все страдаем одинаково. Разница лишь в том, что некоторые из нас всё время жалуются и ноют, а другие скрывают свою боль.

Однако, хотя жизнь и болезненна, это не значит, что она не может быть в то же время прекрасной. Даже когда на вашу голову обрушиваются проблемы и разочарования, вы всё равно можете быть… счастливым. Всё, что нужно, — это изменить точку зрения. Сформировать у себя другой взгляд на то, что с вами происходит.

Жить будет намного легче, если принять простую истину, которую почему-то все забывают:

«Без падений нет успеха и счастья!»

2. Каждый из нас когда-то в ком-то разочаровывался

Каждому из нас приходится разочаровываться в людях. Когда твой лучший друг предаёт тебя или тебя бросает без объяснения причин человек, которого ты любишь и который тебе дорог. В такие моменты сердце разрывается от боли. Кажется, что никому нельзя доверять, что ничего хорошего в жизни у вас не будет.

Попробуйте взглянуть на произошедшее с другой точки зрения. Осознайте, что люди, которые вас разочаровали, — это не более чем полезные уроки. Они встречаются на нашем пути с единственной целью помочь нам понять что-то о себе и о жизни в целом. Да, это очень сложно понять с первого раза.

Самые кардинальные перемены в нашей жизни происходят после переживания больших разочарований. Они становятся стимулом для нашего роста и помогают нам принимать правильные решения.

3. Прошлое нужно для изучения, а не для жизни

Мы не можем изменить наше прошлое. Например, вычеркните тот день, когда вы приняли решение начать встречаться с мужчиной, который впоследствии разбил вам сердце. Примите другое решение, которое не было бы ошибочным.

Суровая правда жизни — прошлое навсегда останется таким, каким оно было. Но это не значит, что вы не можете изменить своё будущее. Почему прошлое должно годами висеть у нас на шее, определяя наши нынешние действия и нас самих?

Тот факт, что вы потерпели неудачу или провал, не означает, что так будет всегда или что-то в этом роде. Мы сами выбираем сценарий своей жизни. Поэтому изменить жизнь можно в любой момент, главное — только захотеть это сделать.

Оставьте прошлое в прошлом и начните работать над своим будущим. Начните жить с чистого листа. С уверенностью, что всё сложится хорошо.

4. Не делайте предположений

Худшее, что мы можем для себя сделать, — это оставаться в предположениях и домыслах. Это своего рода «игры разума», в которых мы начинаем придумывать, почему кто-то не поздоровался с нами, не ответил на сообщение или по какой причине нас не повысили в должности.

Вместо того чтобы посвящать себя этому бесполезному занятию, научитесь жить настоящим и наслаждаться каждым моментом сейчас. Не думайте об этом слишком много, просто живите этим.

Дайте себе время ответить на все вопросы. Когда вы действуете, не обдумав всё тщательно – вы только ещё больше запутываете себя, из-за чего, естественно, расстраиваетесь.

5. Лучшее ещё впереди

То, что что-то прекрасное в вашей жизни безвозвратно ушло, не означает, что не придёт что-то ещё, куда более лучшее. Жизнь – это движение вперёд и прогресс.

Как сказал главный герой романа Ярослава Гашека «Приключения бравого солдата Швейка»: «Ещё ничего не произошло». Это значит, что всегда что-то происходит, даже если мы этого не замечаем сразу. Жизнь полна маленьких событий и моментов, некоторые из которых более значимы, чем другие, но все они — часть человеческого опыта.

В конце концов, дела идут хорошо. Болезни излечиваются, проблемы решаются. Надо верить и ждать, и счастье придёт.

6. Будьте благодарны

Даже когда кажется, что дела идут плохо, будьте благодарны. Даже если это кажется безумием — начните день с благодарности!

За то, что бодрствуете, в отличие от тысяч людей на планете, для которых солнце так и не взошло. За то, что вы здоровы и умеете ходить на своих ногах. Потому что ваши родные и близкие живы и здоровы. Ради жизни! Ведь она прекрасна!

Самый простой и эффективный способ избавиться от негативных мыслей – поблагодарить судьбу за всё, что у вас есть. Делайте это каждый день.

7. Всему своё время

«Всё и сразу» — бывает только в сказках и «мыльных операх». Некоторые вещи требуют времени — месяцы, а иногда даже и годы.

Если вы не можете сделать что-то хорошо прямо сейчас, это не значит, что это никогда не сработает. Терпение, и только терпение. Это фундаментальная формула успеха и мудрого подхода к жизни.

Вы должны осознать, что всё, что вы запланировали и о чём мечтали, обязательно сбудется. Если вы будете работать над этим и сохранять спокойствие. Каждому делу своё время!

8. «Ночь темнее всего перед рассветом»

Если бы не было ночи, мы бы никогда не смогли любоваться звёздами на небе. Тёмные и страшные дни случаются в жизни каждого. Проблемы на работе, болезни детей, разлука с близкими, предательства… Перечислять их можно бесконечно.

Но все эти испытания только делают нас сильнее. Иногда необходимо пройти через боль и отчаяние, чтобы обнаружить то, что скрыто глубоко-глубоко внутри. Что-то, что делает нас лучшей версией самих себя.

Так что не бойтесь ночи. Потому что после неё наступает рассвет. И это прекрасно!

9. Держитесь подальше от токсичных людей

Люди, с которыми мы проводим время, влияют на нас гораздо больше, чем вы можете себе представить. Даже если вы этого не осознаёте.

Если вокруг вас позитивные люди, они вас вдохновляют, а негативным мыслям нет места и времени. А вот токсичные люди разрушительны и вредны. Их вечное нытьё и критика всех и вся… они крадут ваше счастье. Капля за каплей.

Так что совет один: бегите от них!

10. «Если тебе что-то не нравится, измени это»

Чтобы жизнь была счастливой – одного желания недостаточно. Необходимо изменить свой образ мышления. Негативные мысли подобны сорнякам. Они будут расти бесконечно, пока вы не «соберёте» их все сразу.

Поэтому всегда старайтесь мыслить позитивно. Избавьтесь от негатива и всего, что вас сдерживает, не даёт расти и развиваться.

И, наоборот, всегда думайте о позитивных вещах. И они придут. Главное — «регулярно выдёргивать сорняки»!

Заключение

На этом пути к изобилию давайте помнить, что:

«Жизнь того стоит ради тех неожиданных моментов сильного счастья, которые мы не можем полностью сделать своими или сохранить в течение длительного времени» — Джоан Виньоли.

Наслаждаться маленькими моментами жизни очень важно, поскольку они складываются во всё остальное.

Давайте праздновать маленькие победы и ценить, казалось бы, незначительные моменты, потому что однажды мы поймём, что это были большие моменты. Итак, какой у вас сегодня важный момент?

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