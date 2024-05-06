Почему не получается заплакать, даже если очень плохо? Психолог посоветовал спросить с родителей
Психолог Лабковский: плакать не получается, если этого не позволяли в детстве. Отсутствие слёз не всегда признак какой-то ужасной внутренней борьбы. Иногда человек имеет флегматичный характер и он просто по жизни относится ко всему довольно спокойно. Поэтому сильные потрясения не вызывают у него бурю эмоций. Но что делать, если эта буря есть, но пережить её не получается?
Почему не получается заплакать
Как рассказал психолог Михаил Лабковский, существует такой тип людей, которые внешне выглядят очень сдержанно и местами даже холодно, однако за этим спокойствием скрывается целый шквал эмоций. В действительности такие люди очень тонко и глубоко чувствуют, вот только показать это не получается.
Почему так происходит? Специалист уверен, что проблема в детстве, когда на любое проявление эмоций ребёнка родители выказывали недовольство — «Соберись, что ты как маленький (ая)», «Веди себя прилично», «Чего рыдаешь, ты же не девчонка» и так далее.
Из-за такой установки с детства появляется убеждение, что есть стыдные чувства и показывать их просто неприемлемо. Однако такая искусственная сдержанность вредит человеку, вызывая у него не просто страдания, но и даже иногда физическую боль, например, головную.
Как проявлять эмоции
- Останьтесь наедине с собой и включите фильм, который вас эмоционально зацепит. Если растрогаться и отпустить себя не получается, то стоит обсудить с собой ощущения — какие мысли и чувства возникают, какая на них реакция. Можно приобнять себя;
- Выразить свои чувства опосредованно, через творчество. Можно спеть, написать рассказ или стихотворение, нарисовать что-то или даже станцевать.
Если же оба способа никак не помогли, то психолог в своём телеграм-канале посоветовал обратиться в специалисту или сходить на групповую терапию.
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