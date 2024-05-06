Почему не получается заплакать, даже если очень плохо?

Психолог Лабковский: плакать не получается, если этого не позволяли в детстве. Отсутствие слёз не всегда признак какой-то ужасной внутренней борьбы. Иногда человек имеет флегматичный характер и он просто по жизни относится ко всему довольно спокойно. Поэтому сильные потрясения не вызывают у него бурю эмоций. Но что делать, если эта буря есть, но пережить её не получается?

© unsplash

Почему не получается заплакать

Как рассказал психолог Михаил Лабковский, существует такой тип людей, которые внешне выглядят очень сдержанно и местами даже холодно, однако за этим спокойствием скрывается целый шквал эмоций. В действительности такие люди очень тонко и глубоко чувствуют, вот только показать это не получается.

Почему так происходит? Специалист уверен, что проблема в детстве, когда на любое проявление эмоций ребёнка родители выказывали недовольство — «Соберись, что ты как маленький (ая)», «Веди себя прилично», «Чего рыдаешь, ты же не девчонка» и так далее.

Из-за такой установки с детства появляется убеждение, что есть стыдные чувства и показывать их просто неприемлемо. Однако такая искусственная сдержанность вредит человеку, вызывая у него не просто страдания, но и даже иногда физическую боль, например, головную.

Как проявлять эмоции

Останьтесь наедине с собой и включите фильм, который вас эмоционально зацепит. Если растрогаться и отпустить себя не получается, то стоит обсудить с собой ощущения — какие мысли и чувства возникают, какая на них реакция. Можно приобнять себя; Выразить свои чувства опосредованно, через творчество. Можно спеть, написать рассказ или стихотворение, нарисовать что-то или даже станцевать.

Если же оба способа никак не помогли, то психолог в своём телеграм-канале посоветовал обратиться в специалисту или сходить на групповую терапию.

Как правильно отдыхать

Чтобы разбираться в личных проблемах, нужны стальные нервы и подготовленная ко всему психика. Однако этого не получится добиться, если постоянно стрессовать из-за работы и окружения. Психолог Девятка рассказала, как нужно правильно отдыхать, чтобы набираться сил и быть готовым на новые свершения. Узнать об этом можно здесь.