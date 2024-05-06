Психотерапевт перечислила лучшие способы борьбы со стрессом

Небольшое количество стресса иногда может стимулировать организм и помочь преодолеть трудности, но если он становится чрезмерным или длительным, это может негативно сказаться на здоровье человека и привести к серьезным последствиям, предупредила психолог, психотерапевт Екатерина Волхонская. Лучшие способы успокоиться она перечислила в беседе с «Лентой.ру».

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Необходимо бороться с высоким и длительным стрессом, который становится хроническим, так как он негативно влияет на гормональную систему, ослабляет иммунитет и может спровоцировать развитие различных заболеваний. Кроме того, он часто вызывает расстройства пищевого поведения, повышает уровень тяжелых эмоций, что может привести к тревожно-депрессивным расстройствам, - Екатерина Волхонская, психолог, психотерапевт

Одним из способов борьбы с последствиями стресса Волхонская назвала физическую нагрузку.

«Скорее всего вы сами замечали, что в стрессовой ситуации хочется будто выплеснуть свою энергию. Именно поэтому многие выбирают силовые тренировки в спортивном зале, плавание, танцы или бег», — сказала психолог.

Она также отметила, что справиться со стрессом помогают и прогулки на свежем воздухе. А вот полный покой не поможет восстановиться, особенно если истощение вызвано тревогой, заверила специалистка.

Если из-за стресса появились напряжение и зажим мышц, то для борьбы с этим состоянием можно прибегнуть к техникам расслабления, говорит Волхонская. Такой процедурой, по ее словам, может быть парение в банном чане.

«Высокая температура воды в чане и пар помогают расслабить мышцы и облегчить физическое напряжение. Как следствие мы начинаем переставать беспокоиться, отпускать накопившиеся проблемы и снижать уровень тревоги», — объясняет психолог. Процесс парения в сибирском банном чане способствует выработке гормонов счастья — эндорфинов, которые помогают поднять настроение, улучшить сон. Оно расслабляет и снимает гипертонус мыщц, что способствует общему расслаблению тела и психики, а также снижению стресса, - Екатерина Волхонская, психолог, психотерапевт

Со стрессом также поможет справиться творчество: рисование, танцы, пение, рукоделие, лепка. Если заняться рукоделием нет возможности, стоит попробовать дыхательные практики.

«Техника 6-3-9 предполагает вдох на шесть счетов, задержку дыхания на три и выход на десять. Повторите это упражнение три раза, и вы почувствуете, как стресс отступает, и вы налаживаете контакт с собой», — говорит психолог.

Наконец, Волхонская порекомендовала противостоять стрессу, проводя время с животными. Общение с представителями фауны, по ее словам, способствует повышению уровня окситоцина — гормона, помогающего выстраивать социальные связи и доверительные отношения.

«Контакт с животными, будь то поглаживание собаки или кошки или даже наблюдение за рыбками в аквариуме, приводит к улучшению физического и психологического состояния человека. Помимо повышения уровня окситоцина, считается, что взаимодействие с животными также способствует улучшению иммунной системы и сокращению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний», — рассказала психолог. Помните, что забота о своем психическом здоровье не менее важна, чем забота о физическом, и не стесняйтесь обращаться за помощью к профессионалам, если стресс берет над вами верх. Специалист поможет вам адаптироваться, выдержать фрустрацию и давление внешних факторов, -.Екатерина Волхонская, психолог, психотерапевт

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