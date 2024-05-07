Восемь признаков, которые выдают настоящих психопатов в вашем окружении

Далеко не все психопаты похожи на злодеев из кино — многие из них вполне успешно ведут нормальную жизнь, заводят семьи и ходят на работу. Следующие 8 признаков помогут вам вывести на чистую воду подозрительных личностей из вашего окружения.

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Безответственность

Из-за того, что чувство вины психопатам неведомо, они без тени сомнения лгут в резюме или мошенничают в рабочей деятельности, что может не только перечеркнуть их карьеру, но и напротив, помочь в быстром карьерном росте, во всяком случае до тех пор, пока обман не вскроется. Характерна для психопатов и безответственность даже по отношению к самым близким: пренебрежение дружескими связями и даже семьей для них — в порядке вещей. Нередко отношения осложняет неисполнение психопатом финансовых обязательств.

Низкая физиологическая возбудимость

Психопаты реагируют на раздражители иначе — не только на уровне психики, но и на уровне физиологии. Учащенное сердцебиение, потеющие ладошки, мурашки и другие естественные реакции на стресс, как правило, психопатов не беспокоят — во многом это связано с отсутствием эмоций и страха. Кроме того, в состоянии покоя частота сердечных сокращений, показатели кровяного давления и даже температура тела у них могут быть немного ниже общепринятой нормы.

Отсутствие эмпатии

Психопаты, как правило, зациклены на себе и с трудом могут себя поставить на место другого человека. Их «фирменная» черта — отсутствие угрызений совести: для психопата абсолютно нормально действовать в собственных интересах, невзирая на последствия для окружающих. Ради собственной выгоды они могут пойти в том числе на преступление — не случайно симптомы психопатии распространены в криминальном мире. Свои неприглядные поступки им свойственно рационализировать, например, заявлять, что жертва «заслужила» проблемы — оставила ценную вещь без присмотра или слишком глупа, чтобы распознать элементарный обман.

Склонность к риску

Безрассудное пренебрежение безопасностью, собственной и не только — еще одна типичная особенность психопатов. Многим из них все же удается адаптироваться к жизни в обществе — тогда их азарт конвертируется в бесконечные манипуляции. В противном случае они могут демонстрировать рискованное поведение — лихачить за рулем, вести беспорядочную половую жизнь. Отсутствие страха размывает границы дозволенного — порой психопатам сложно остановиться.

Импульсивность

Импульсивность может проявляться по-разному — от резких необдуманных высказываний до нерациональных покупок. Отсюда и усугубление проблем с деньгами, и возможное насилие по отношению к окружающим — контролировать свой гнев психопатам сложно. Вероятно, это следствие недоразвитых лобных долей — области мозга, которая контролирует мышление высшего порядка, в том числе позволяет осознавать последствия своих действий.

Жесткость по отношению к животным

Психопаты, которые сумели адаптироваться к нормальной жизни среди людей, могут вымещать свои наклонности на безобидных животных. Это не значит, что все рыбаки и охотники таковы — важно отделять подобные социально одобряемые хобби, где на первом месте стоит спортивный интерес, от мучения «подручных» животных ради извращенного удовольствия. Если человек избивает домашних животных или истязает их другими способами, например, хладнокровно лишает их корма, — это не норма! Не говоря уже о том, что такое поведение не только не приемлемо, но и наказуемо.

Манипуляции

Пожалуй, манипуляции для психопата — не исключительная мера, а основной формат взаимодействия с другими людьми. Не всегда эта особенность портит им жизнь — некоторые психопаты умеют извлечь из нее значительные преимущества. Например, строят карьеру в сферах, где важен навык убеждения любой ценой: идут в адвокаты, менеджеры продаж, руководители.

Напускное обаяние

Как ни странно, большинство психопатов при поверхностном знакомстве производят впечатление исключительно обаятельных личностей, которые умеют увлечь беседой. Несмотря на значительные проблемы с эмпатией, им по-своему понятны ожидания общества — видимость участия, сопереживания и доброты в данном случае становится инструментом, который позволяет конвертировать актерскую игру в значительную выгоду и получить контроль над другими людьми, используя их в собственных интересах.