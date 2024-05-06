Перечислены ошибки во время секса с новым партнером

Иногда женщины настолько серьезно относятся к близости с новым партнером, что совершают ошибки, после которых даже самый заинтересованный мужчина может просто сбежать. Мы поговорили с сексологом Ириной Ним, которая рассказала, какие ошибки портят сексуальную близость чаще всего. Причем, эти моменты работают как в сторону мужчин, так и женщин.

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Притворяться, не быть собой

Фальшь чувствуется на интуитивном уровне, рано или поздно партнер поймет, что вы пытались казаться тем, кем не являетесь на самом деле. Доверие пропадет моментально.

Слишком угождать партнеру, забывая про себя

Ирина: «Женщине важно чувствовать себя комфортно и безопасно с партнером, чтобы в процессе расслабиться и возбудиться, ведь возбуждение приходит в расслабленное тело».

В итоге близость приносит один дискомфорт обоим.

Не сообщать партнеру, где и как приятно

Хорошо бы знать себя и свое тело, как считает наш эксперт. Если вы не знаете, как доставить себе удовольствие, как об этом догадается партнер? В результате секс превратится в напряженный процесс с неизвестным финалом.

Отвлекаться от процесса, уходить в мысли

«Выключила ли я утюг? А вдруг во время оргазма я буду выглядеть некрасиво? Отбросьте все это — в противном случае, никакого оргазма вы вообще не дождетесь», — поясняет эксперт.

Указывать на ошибки партнера

Сюда же относится осуждение партнера в том, что удовольствие не наступило. Если вы хотите поправить его, делайте это в максимально тактичной форме. Помните, эго мужчин очень хрупкое.

Возлагать всю ответственность за секс на партнера

Секс — работа двоих.

«Чтобы интим приносил максимальное удовольствие, будьте включены в происходящее, не ждите чуда от партнера, вы такой же полноправный участник», — говорит Ирина.

Терпеть, что не нравится

В сексе нет запретных моментов, если сам процесс не наносит вреда обоим партнерам и они заранее договорились о каких-то вещах.