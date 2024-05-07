Врач рассказал, для каких людей стресс наиболее опасен

По мнению психиатра Асима Шаха из Медицинского колледжа Бейлора (США), одинокие люди больше всего подвержены опасным последствиям стресса. Дело в том, что отсутствие реакции окружающих на измененное поведение человека косвенно способствует ухудшению психологического состояния. Об этом сообщает издание MedicalXpress.

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Шах объяснил, что стресс накапливается постепенно. При этом для появления выраженных симптомов (таких как потеря волос и явное ухудшение состояния здоровья) могут потребоваться месяцы. По словам психиатра, постоянное пребывание в одиночестве лишает человека возможности заручиться поддержкой близких. Кроме того, именно коллеги, семья и друзья первыми подмечают изменения, свидетельствующие о стрессе, в поведении человека.

Врач уточнил, что ранними признаками стресса могут быть эмоциональная холодность, потеря интереса к жизни, нежелание делать то, что когда-то приносило удовольствие, нервозность, боязненность, изменение пищевых привычек. При этом находящийся в нервном напряжении человек может сразу не понять, что испытывает стресс. Вследствие этого лечение затягивается, а психическое здоровье — ухудшается. Стресс также может оказывать негативное влияние на физиологическое здоровье человека, провоцируя бессонницу, сердечно-сосудистые заболевания и снижение иммунитета.

Для выравнивания эмоционального фона при умеренном стрессе доктор Шах рекомендует начать с физической активности и упражнений на расслабление.