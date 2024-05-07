Достаточно пяти секунд: быстрый способ победить прокрастинацию

Американская телеведущая, писатель и мотивационный оратор Мел Роббинс утверждает, что за пять секунд можно не просто перестать прокрастинировать, но и установить контроль над собственными мыслями, вернуть уверенность в себе, побороть свои страхи, перестать испытывать стресс, жить счастливее и, наконец, набраться смелости делиться и отстаивать свои идеи. Об этом эксперт рассказала в интервью журналу Vogue. Впрочем, ее простому лайфхаку посвящена целая книга 5 second rule.

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Все, что нужно сделать — сосчитать до пяти и резко начинать действовать. Автор метода советует применять «правило пяти секунд» всякий раз, когда вы чувствуете беспокойство, вялость или рассеянность. Мелани уточняет, что отсчет нужно вести от пяти до единицы, якобы так получается обмануть мозг — вы начнете действовать прежде, чем он «осознает» сложность задачи и «заставит» вас лениться и всячески противиться делу.

Знаменитость ссылается на исследования — якобы те, кто медлит и откладывает дела на потом, больше других рискуют столкнуться с депрессией, другими проблемами со здоровьем и даже финансовыми трудностями.