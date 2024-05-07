Зачем люди выставляют жизнь напоказ в соцсетях

Листая ленту в соцсетях, часто можно только удивляться, насколько идеальна жизнь у многих пользователей. Фотографии с дорогущих курортов, рассказы о достижениях, демонстрация семейной идиллии и громкие признания в любви. Многие норовят каждый свой шаг освещать в соцсетях – от похода в театр до приготовления банального омлета. Что стоит за стремлением постоянно рассказывать о себе? И насколько можно доверять идеальным картинкам в соцсетях?

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Эти и другие вопросы о поведении в интернете мы задали психологу Марии Поповой.

Вышли в сеть

– Многие ведут себя в соцсетях демонстративно, напоказ, выкладывая каждое событие своей жизни. Какие люди склонны к подобному поведению?

– Любое поведение – это следствие определённой потребности человека или существующего у него дефицита в чём-то. Поведение в соцсетях – эта фасадная жизнь, и она определяется как раз потребностями и дефицитами. Здесь есть несколько разных видов мотиваций и потребностей.

Первая история, когда человек, натерпевшись в реальном мире тумаков от других людей или не имеющий возможности высказать свои эмоции, сливает агрессию в сети. У него, как правило, фасад не очень выражен, у него на странице много негативных комментариев, откровенного обесценивания других людей. Он просто безопасно слил своё напряжение.Если такой человек что-то и постит, то там с высокой вероятностью вряд ли будет демонстративная составляющая. У него другие цели. Это как «побить посуду».

Ещё одна история – люди, испытывающие потребность в привязанности, в тепле, эмоциональной поддержке. У них по этой части дефицит. Это чаще всего люди одинокие, у которых мало социального окружения, в котором они чувствуют себя принятыми, нужными. Они действительно хотят разделить с кем-то свою жизнь и получить эмоциональную поддержку. Например, человек отправился в какое-то трудное путешествие, ему все пишут: «Молодец, давай! Как ты? Здорово! Вперёд!» Человеку от этого тепло. У таких людей демонстративности тоже не очень много. Они часто создают закрытые группы. Им важно одобрение от группы людей, которые заметят и с рядом которыми безопасно.

– А что насчёт тех, кто норовит рассказывать в соцсетях о каждом своём шаге, не очень важном?

– Это люди с недостатком отражения себя в детстве. Я бы эту группу назвала метафорично «эгоманы». Люди через посты хотят себя идеализировать. У них есть потребность быть замеченными, и они отражают, идеализируют себя через других людей.

Эта группа людей наиболее страдает зависимостью, потому что с получением некоего одобрения, а вернее, аналога одобрения, то есть лайков, к ним в банку самооценки падает камешек. Такой человек как будто копит банковский счёт социального одобрения. Обычно он у него пустой, он социальный банкрот. И поэтому одобрения ему нужно очень много. Это как есть и не наедаться.

Эти люди, которые создают фасад, особенно зависимы, потому что они получают самое важное вознаграждение – это чувство собственного самоуважения. И чем более неблагополучна их реальная жизнь, тем более фасадно, идеально, совершенно выглядит их профиль. То есть очень высокий разрыв. И именно у этой группы очень часто быстро падает настроение.

Неидеальный мир

– Но для многих людей главное – не просто рассказать о своей жизни, но ещё и показать её как можно более идеальной.

– Действительно, не так много людей, которые пишут про свои неудачи. И когда они это делают, они как раз интересно выделяются. Я, например, с любопытством всегда читаю такие блоги. Когда посты человека разнообразятся его переживаниями, к нему больше доверия. А иначе получается, что жизнь – сладкий зефир: люди постоянно едят креветки и ходят в шикарной одежде.

Откуда берётся потребность всё время быть только идеальным? Нередко как раз из-за того, что человек чувствует какие-то свои дефекты, чувствует стыд. Если глубоко копнуть, то очень часто высокая активность свидетельствует о стыде. Если только это не профессиональный блог, где человек продвигает себя как эксперта и ему нужно делать много контента.

Но в постах на тему «ой, какая пушистая собачка, ой, какой у меня пентхаус, какой у меня супер муж-друг-подруга» и так далее очень часто двигателем является именно большое количество стыда, которого человек натерпелся за свою жизнь. Таких людей очень часто виноватили, не замечали, стыдили. И как этот стыд изжить? Нужно почувствовать свою сверхценность. То есть это механизм психологической защиты, он называется сверхкомпенсация.

Самые обаятельные и привлекательные

– Если они могут с помощью соцсетей так легко поднимать себе настроение, то почему оно у них так легко падает?

– Есть даже исследования, которые показывают, что если такие люди долго сидят и смотрят чужие профили, у них падает настроение из-за зависти. Есть даже такое понятие – инстазависть. Когда человек смотрит профиль и думает: «Черт, у него всё хорошо, а у меня не так». И у него ещё сильнее банковский счёт самоценности опустошается, он ещё больше ищет способов, как себя презентовать. Это порочный круг. Такой человек никогда не успокоится, потому что всегда есть кто-то, кто лучше, краше, успешнее или кому удаётся лучше себя презентовать, у кого-то просто лучше картинки.

– Как понять, когда посты в соцсетях – действительно желание поделиться радостью, а когда – зацикленность и зависимость от соцсетей?

– Если у человека произошло яркое событие и он хочет поделиться с людьми и получить, в конце концов, некое восхищение, это нормально. Но если человек, условно, сидит, ест бутерброд в дорогом ресторане, и у него есть потребность сообщить об этом окружающим, то получается, что демонстрация практически совпадает с реальным бытием, с реальным проживанием человеком своего дня. Вот это уже зависимость. И здесь будет очень много как раз демонстративности.

Однажды я слышала такой разговор. «Ой, давай побежим скорее кататься с горки, нам надо сделать фото в соцсетях». То есть я катаюсь не потому, что я люблю это делать, получаю кайф и потом выложу про это пост. Мотивом совершить какое-то действие являются сами соцсети, а не желание насладиться процессом. Здесь идёт смещение мотива и зависимость. Я живу не ради реальной жизни, эмоций, переживаний, а ради того, чтобы это увидели другие.

Дотянуться до звезды

– А что можно сказать о тех, кто публикует токсичные комментарии звёздам? Вроде известная, успешная певица, а ей Вася Пупкин пишет: «Что-то вы располнели».

– В данном случае это всё тот же эго-массаж. Если я кого-то легко пну, то у меня есть ощущение, что я на этом фоне чуть лучше. Ещё зависть, она же мотивирует людей обесценить источник зависти. А как обесценить? Что-то такое отпустить. За этим стоит опять же раненое эго. Человек хочет восполнить дефициты в своём самоуважении за счёт того, что он в своих глазах внутренне делает хуже человека, который является для него эталоном, идеалом. Он хотел бы быть таким, но просто не может.

– А если человек оставляет приятные комментарии известным людям, но как своим друзьям, будто тысячу лет знакомы, называя их по имени и на ты?

– В основе соцсетей два механизма. Первый – социальное сравнение. Я пытаюсь внутренне сориентироваться: я лучше других или хуже. И чем человек более незрелый, тем больше этот механизм вступает в силу. Поэтому людям иногда хочется обесценивать других.

Второй механизм – это идентификация с другими людьми. Как древние обереги. Я принадлежу к племени Золотого Орла, я лучше всех вижу. Если я в друзьях у звезды, то я как будто бы немножко тоже известный и успешный человек.

То есть в основе опять же нехватка самоуважения.