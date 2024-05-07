Почему женщины, которые все тянут на себе, обречены на жизнь без оргазма

Каждой женщине важно понять, что в отсутствии удовольствия от секса или влечения партнер не виноват — начинать нужно с работы над собой и своей сексуальностью. Как это сделать и как связаны достигаторство и интим, расскажет Евгения Павловская, эксперт в области системного подхода к жизни и бизнесу, член профессиональной психотерапевтической лиги, автор книг.

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По печальной статистике социологов и ученых из Университета Торонто только 10% женщин испытывают оргазм, остальные лишь имитируют его и даже не представляют, какое удовольствие можно получить в постели с партнером. Причин этому масса, но все они говорят об одном — женщина, которая не испытывает оргазм и не получает удовольствия от секса, находится не на своем месте в системе.

Каждая женщина мечтает быть счастливой, раскрепощенной, желанной, страстной, но вместо этого она чаще всего чувствует себя уставшей, недовольной собой, закомплексованной. В других видит женственность и легкость, секс и красоту, а в себе — только груз ответственности, беспросветность и сомнения. О каком оргазме тут может идти речь, если во время секса в голове только мысли о том, как сделать так, чтобы партнер не заметил ваш целлюлит.

Эта неуверенность в себе идет из детства, из опыта прошлых отношений, комплексов и многочисленных примеров вокруг. Это те самые голоса родителей о том, что секс — это грязно, стыдно и плохо. Но здесь нужно понимать, что так они говорили лишь для того, чтобы обезопасить вас и оградить от последствий, желая только хорошего. Став взрослым осознанным человеком, нужно научиться разделять свои и не свои установки, роли в системах, свое и чужое отношение к сексу, применять системный подход к сексуальным отношениям. Понять, что секс — это божественная энергия, через которую к нам приходит жизнь. В этот мир вы пришли через секс и передаете жизнь дальше через него. Но часто люди не готовы работать над установками, учиться, развивать себя и брать на себя ответственность — а это проявление «детской позиции». «Детская позиция» в сексе делится на несколько категорий.

Перекладывание ответственности на партнера и позиция «Дай» в системе отношений — это поведение младенца. Такая женщина не знает, как быть сексуальной, и не хочет знать. Она считает, что все должен делать партнер, желание отсутствует, секс только в темноте, никаких экспериментов.

А вот позиция «Я сама» — это поведение ребенка и подростка. Вспомните, как они ведут себя — постоянное стремление доказать свою правоту, научить, отстоять свою позицию, доказать, показать как «правильно». Женщина в позиции «Я сама» в системе отношений испытывает скованность и напряжение в сексе, часто ложится в постель без желания и «потому что надо». Помимо отсутствия оргазма у такой женщины есть еще масса проблем в интимной жизни — постоянная усталость и избегание секса (вымоталась на работе, болит голова), потеря связи с партнером из-за постоянных упреков в постели, либо отсутствие партнера и секса вообще.

Достичь оргазма, находясь в «детской позиции», невозможно — детям секс не нужен, поэтому последствия позиции «Я сама» для сексуальной жизни очевидны: раздражение, недовольство собой, нересурсное состояние, нет смысла в интиме без удовольствия. Получить настоящее удовольствие от секса можно только став взрослым, осознанным, осмысленным человеком. В противном случае он будет лишь удовлетворением животной потребности, а не наслаждением.

Отсутствие удовольствия от секса или его нежелание — это всегда показатель того, что человек не на своем месте в системе. Если женщина не хочет своего мужчину или не испытывает оргазм, значит, скорее всего, она находится в позиции мамы для него, дочки или сестры.

Позиция мамы — это стремление переделать партнера, воспитать, позиция дочки — это требовать и ждать от партнера чего-то, позиция «дай», позиция сестры — когда есть любовь в отношениях, но нет влечения и желания. Вернуть любовь и страсть поможет системный подход к сексуальным отношениям — определить, какая роль женщины в системе «Мужчина и Женщина» и какой ее функционал. Ответ — сексуальная женщина. Чтобы «прокачать» свою сексуальность, существует множество тренингов, техник и так далее. Сексуальность нужно развивать и женщинам, и мужчинам, это такая же внутренняя работа над собой, но многие люди этого не делают.

Секс с оргазмом доступен всем, кто встал на свое место в системе «Мужчина и женщина». Эти системы окружают каждого человека, и у всех своя роль в каждой из них. Быть мамой для своих детей, сотрудником на работе, женой для супруга, дочерью для мамы и папы — все это свои места в системе. Секс — это важная часть системы «Мужчина и женщина», ведь природой заложено так, что он используется для продолжения рода, создания новой жизни.

Женщина, вступившая в зрелые осознанные отношения, разобравшаяся с негативными установками и вышедшая из детских позиций, о которых говорилось выше, имеет ресурс и энергию для отношений и секса. Женщина, которая применяет системный подход к сексуальным отношениям, — любит, ценит и уважает себя, хочет саму себя, она ушла от требовательной детской позиции в стремление отдавать — и ее партнер тоже. В таких отношениях женщина чувствует себя сексуальной и раскрепощенной, ее хотят и она хочет партнера, оба нацелены на доставление друг другу удовольствия. Только в этом случае можно испытать оргазм — и это вполне реально!