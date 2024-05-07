БДСМ: гид для новичков, как и зачем использовать наручники и плетку дома

Любой, даже самый восхитительный секс с постоянным партнером порой банально надоедает. И вот вы видите случайно картинку красивой девушки в латексе и с плеткой и внезапно ощущаете возбуждение. Значит ли это, что вам нужно срочно брать в ипотеку дом с подземельем для страстных игр в подчинение и доминирование?

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Конечно, нет, не спешите. Для начала попробуйте просто поиграть в БДСМ — хотя бы для того, чтобы исследовать собственную сексуальность и ваши личные границы.

В желании БДСМ нет ничего стыдного

В сексе вообще не бывает ничего запретного или неприемлемого, если оба партнера согласны на эксперименты. И нет ничего постыдного в том, что вы новичок в БДСМ.

«Хотя инвестирование в кинк-снаряжение и секс-игрушки может быть забавным, в конечном счете это вид игры. И большая часть этого — психологическая и эмоциональная, так что можно обойтись для начала подручными предметами», — объясняет сексолог Ольга Василенко.

Обсудите свои интересы и границы

Когда мы говорим о доминировании и подчинении в БДСМ, мы имеем в виду обмен властью по обоюдному согласию. Это означает, что даже если «нижний» партнер связан и позволяет «верхнему» диктовать, что происходит в сцене, условия были обсуждены и согласованы всеми партнерами заранее.

«Прежде чем пробовать что-то новое, обсудите это с партнером, чтобы убедиться, что вам обоим нравится то, что будет происходить. Изучение своих возбуждения и границ (и границ партнера) — это часть удовольствия от БДСМ, а обсуждение встречи до ее начала может стать своеобразной формой прелюдии, усиливающей предвкушение», — говорит Ольга.

Попробуйте грязные разговоры

Вы жаждете подчинения, вам нравится, когда вас отчитывают? Хотите, чтобы вам говорили, что вы плохая девочка и будете делать то, что хочет господин? Попросите партнера рассказать вам об этом в деталях. И будьте готовы поведать о своих фантазиях.

«Заниматься грязными разговорами на темы БДСМ может каждый, независимо от того, доминируете ли вы, подчиняетесь или хотите обе роли разом (так тоже бывает!). Такие беседы позволяют вам выразить свои желания. Скажем, у вас есть фантазия о том, как вас сковывают, но пока просто послушайте, как ваш партнер рассказывает вам о том, как он собирается связать вас и (по обоюдному согласию!) использовать. Во многих случаях все так и остается на уровне разговоров — и этого достаточно, чтобы добавить огня в супружеский „ванильный“ секс», — утверждает Ольга.

Добавьте повязку на глаза

Это простой и дразнящий способ усилить напряжение. Например, когда вы не видите, потому что на вас надета повязка, шепот на ухо или вкус рта партнера могут показаться очень возбуждающими.

«В зависимости от того, какую роль вы хотите сыграть, попросите партнера завязать вам глаза или спросите, можете ли вы завязать глаза ему. Когда повязка надета, партнер, на котором ее нет, может сладко дразнить, заставляя гадать, что будет дальше, целуя все тело, шепча грязные слова на ухо или щекоча эрогенные зоны перышком», — рассказывает Ольга.

Изучите контроль над оргазмом

Вы доводите человека почти до оргазма, а затем резко прекращаете стимуляцию и повторяете ее по желанию. Если вы новичок в управлении оргазмом, то наверняка уже знаете, что отсроченное удовлетворение может сделать конечную награду намного слаще.

«Для того чтобы постичь эту науку, необязательно иметь какие-то приспособления: если вы — подчиняющийся партнер, просто расслабьтесь и дайте своему доминирующему партнеру разрешение взять ваш оргазм в свои руки. Пусть он использует свой рот или секс-игрушку, чтобы приблизить вас к кульминации, останавливаясь прямо перед этим. Когда вы не сможете больше ждать, позвольте ему помочь вам пересечь финишную черту и подготовиться к самому сильному оргазму, который вы испытывали за последнее время», — убеждает Ольга.

Свяжите его

Сдерживание — суть многих БДСМ-сцен. После того как вы с партнером обсудите, какие действия допустимы, когда один из вас связан (возможно, это шлепки, покусывание сосков и оральный секс), а какие запрещены (тут может быть длинный список), можно приступать к связыванию.

«Есть много способов вязать узлы, но вам не нужно изощряться в макраме: просто убедитесь, что узел можно развязать, когда вы будете готовы. Да, держите при себе ножницы, чтобы в случае, если один из узлов застрянет, вы могли просто разрезать его», — говорит Ольга.

Могут сгодиться и поясок от халата или шелковый шарф, только убедитесь, что это не какой-нибудь винтажный Hermes, к нему точно не стоит приближаться с ножницами, иначе следующая игра будет в догонялки с разъяренной фурией, владелицей сокровища.

Наденьте пару наручников

Это еще одно распространенное средство сдерживания — с наручниками, кстати, вам не придется беспокоиться о своих навыках связывания.

«Они удобны для экспериментов с отказом от оргазма. Начните с удобных вариантов на липучках», — советует сексолог.

Кстати, не бойтесь плетки. Очень часто обоих возбуждает просто факт ее наличия «в кадре». Достаточно легко щекотать ею ноги или пах, чтобы взорваться от страсти. Не хотите использовать по прямому назначению? Не используйте. Так можно.

Поиграйте в переодевание

Ролевые игры и переодевание — это творческий, раскрепощающий способ исследовать скрытые желания. Костюмы помогают нам вжиться в роль, которую мы хотим сыграть в постели. Даже если вы наденете легкомысленную «школьную» юбочку или кожаные стринги и в итоге займетесь ванильным сексом — переодевания во взрослом возрасте всегда забавны как минимум.