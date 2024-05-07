Психолог объяснила, как понять, что человек желает вам зла

Психолог, гештальт-терапевт Ирина Ним в эфире «Радио 1» объяснила, как понять, что человек из окружения желает вам зла. По ее словам, это легко определить по поведению собеседника.

© Газета.Ru

«Когда человек не готов мириться с твоими успехами, не готов тебя поддерживать, а поддерживает только то, что у тебя плохо получается. Когда высмеивает, когда критикует, причем подает это за заботу», — пояснила психолог.

Кроме того, по ее словам, иногда злость можно заметить по мимике: расширяются ноздри, наливаются глаза. Однако, многим удается завернуть эмоции в «очень красивую обертку», заключила специалист.

Психолог Кира Гольдштейн до этого рассказала, как перестать кричать и срываться на детей.

Эксперт отметила, что в этих случаях начинать родителям всегда нужно с себя: как и что я говорю, что со мной сегодня происходит, что у меня не получается?

Она посоветовала объяснять ребенку последствия его действий спокойно, доступным для него языком.

Ранее родителям объяснили, как понять, что детям не хватает общения с близкими.