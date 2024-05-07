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Психолог объяснила, как понять, что человек желает вам зла

Психолог, гештальт-терапевт Ирина Ним в эфире «Радио 1» объяснила, как понять, что человек из окружения желает вам зла. По ее словам, это легко определить по поведению собеседника.

Психолог объяснила, как понять, что человек желает вам зла
© Газета.Ru
«Когда человек не готов мириться с твоими успехами, не готов тебя поддерживать, а поддерживает только то, что у тебя плохо получается. Когда высмеивает, когда критикует, причем подает это за заботу», — пояснила психолог.

Кроме того, по ее словам, иногда злость можно заметить по мимике: расширяются ноздри, наливаются глаза. Однако, многим удается завернуть эмоции в «очень красивую обертку», заключила специалист.

Психолог Кира Гольдштейн до этого рассказала, как перестать кричать и срываться на детей.

Эксперт отметила, что в этих случаях начинать родителям всегда нужно с себя: как и что я говорю, что со мной сегодня происходит, что у меня не получается?

Она посоветовала объяснять ребенку последствия его действий спокойно, доступным для него языком.

Ранее родителям объяснили, как понять, что детям не хватает общения с близкими.

Психология
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