Язык тела: что нам пытается сообщить психосоматика

Человеческое тело — не просто уникальная физическая оболочка. Оно в каждой клетке несет определенную информацию, в том числе и о том, что происходит в душе. Но далеко не все готовы разбираться с сигналами, которые посылает им организм. Психолог-энерготерапевт Елена Севрюкова уверена, что психосоматика — то, к чему непременно стоит прислушаться. И сегодня она рассказала "Рамблеру", как именно это сделать.

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Понять, как действует психосоматика, можно через метафору с обувью. Представьте, что примерили новые туфли и сразу поняли, что они жмут. Если вы их не снимете или не подберете нужный размер, то получите в «подарок» мозоли, боль и раздражение. Однако есть ряд обстоятельств, которые мешают решить проблему. Например, туфли предлагались лишь в единственном экземпляре и выбирать было не из чего. Или вы осознали дискомфорт слишком поздно, а разуваться во время светского раута, прогулки по парку или первого свидания неудобно. Поэтому вы отчаянно держите лицо, прежде чем избавиться от источника боли.

Эта метафора говорит о том, что мы переживаем всё именно через тело. Если дело касается физического воздействия, решение очевидно — устрани источник дискомфорта и все будет хорошо. Однако существуют и незримые факторы, влияющие на организм, психику и жизнь в целом. Елене Севрюкова Психолог

Например, вы потеряли отца и на вас свалилась ответственность за всех живых родственников. Этот груз давит на плечи и... начинаются проблемы со спиной. Пока вы молоды и энергичны, худо-бедно будете справляться. Но пройдет время, добавятся другие дела и заботы, ноша станет непосильной для одного человека и организм сдастся. Также со временем вы заметите, что попытки подключить современную медицину проваливаются, а лекарства не помогают.

Такое проявление посылает любая часть тела и если у вас систематически что-то болит, пришло время найти установку или психологическую травму, которая запустила негативные процессы. На сегодняшний момент до 80% процентов заболеваний имеют психосоматическую причину. Сюда входят 7 подтвержденных болезней: гипертония, язвенная болезнь, астма, нейродермит, гипертиреоз, язвенный колит, ревматоидный артрит. А также заболевания почек, желудочно-кишечного тракта, спины и позвоночника.

Есть главные 4 признака, явно указывающие на то, что заболевание имеет психосоматическую причину:

Оно возникает быстро и резко. И почти сразу после эмоциональной травмы или стресса (уход близкого человека, развод, переезд в другой город, рождение ребенка, принятие нестандартного решения, к которому вы были морально не готовы);

Использование препаратов, прописанных врачом, не дает желаемого результата. Симптомы раз за разом возвращаются, а физическое состояние только ухудшается;

Врачи разводят руками и не могут поставить точный диагноз;

Вы заметили, что пребываете в состоянии хронического стресса уже длительное время.