Три главных причины найти время для диджитал-детокса

Мы не можем представить свою жизнь без социальных сетей и мессенджеров, проводя в них все больше и больше времени. Почему это опасно, рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская.

© Unsplash

«Несколько лет назад стали популярны интернет-детоксы во время выходных и отпуска. В это время у человека хватает других приятных впечатлений: он встречается с друзьями, путешествует, гуляет на свежем воздухе, у него снижается уровень тревоги», – объясняет эксперт.

Наша зависимость от соцсетей вызвана тем, что уведомление о лайке или прохождение нового уровня в игре ненадолго повышают уровень дофамина. Это вещество вырабатывается также в тех случаях, когда человек съел что-то вкусное или успешно завершил какое-то дело, пишет Life.ru.

Врач отмечает, что зависимость от подобного способа получения дофамина, может нести за собой серьезные последствия:

Постоянный скроллинг соцсетей негативно сказывается на нашей способности сосредотачиваться на рабочих или учебных задачах;

Общение онлайн всё чаще заменяет взаимодействие между людьми в реальной жизни;

Если человек продолжает видеть успех друзей, знакомых и своих кумиров, то это повышает уровень тревожности и создаёт ощущение того, что он что-то упустил.

Избежать подобной зависимости от мессенджеров можно с помощью диджитал-детокса. Довольно сложно отказаться от регулярного просмотра соцсетей во время рабочей недели. У многих работа связана с информационными технологиями, а другим просто не хочется терять «дофаминовую подпитку», замечает Екатерина Демьяновская.

Но перестать использовать соцсети и мессенджеры во время праздничных дней вполне возможно. Вторая половина майских праздников – прекрасное время для диджитал-детокса, заключает специалист.

Ранее врач Лариса Годун рассказала о пользе садоводства. Оно может помочь снизить уровень тревожности и стресса.