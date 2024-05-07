Три главных причины найти время для диджитал-детокса

Врач Демьяновская назвала 3 главных причины найти время для диджитал-детокса
Мы не можем представить свою жизнь без социальных сетей и мессенджеров, проводя в них все больше и больше времени. Почему это опасно, рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская.
«Несколько лет назад стали популярны интернет-детоксы во время выходных и отпуска. В это время у человека хватает других приятных впечатлений: он встречается с друзьями, путешествует, гуляет на свежем воздухе, у него снижается уровень тревоги», – объясняет эксперт.
Наша зависимость от соцсетей вызвана тем, что уведомление о лайке или прохождение нового уровня в игре ненадолго повышают уровень дофамина. Это вещество вырабатывается также в тех случаях, когда человек съел что-то вкусное или успешно завершил какое-то дело, пишет Life.ru.
Врач отмечает, что зависимость от подобного способа получения дофамина, может нести за собой серьезные последствия:
- Постоянный скроллинг соцсетей негативно сказывается на нашей способности сосредотачиваться на рабочих или учебных задачах;
- Общение онлайн всё чаще заменяет взаимодействие между людьми в реальной жизни;
- Если человек продолжает видеть успех друзей, знакомых и своих кумиров, то это повышает уровень тревожности и создаёт ощущение того, что он что-то упустил.
Избежать подобной зависимости от мессенджеров можно с помощью диджитал-детокса. Довольно сложно отказаться от регулярного просмотра соцсетей во время рабочей недели. У многих работа связана с информационными технологиями, а другим просто не хочется терять «дофаминовую подпитку», замечает Екатерина Демьяновская.
Но перестать использовать соцсети и мессенджеры во время праздничных дней вполне возможно. Вторая половина майских праздников – прекрасное время для диджитал-детокса, заключает специалист.
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