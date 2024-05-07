Психолог назвал категорию людей, которым нельзя заходить в соцсети

Кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс заявил, что завистливым людям стоит отказаться от соцсетей. Ведь просмотр чужих успехов может негативно сказаться на их психике и даже привести к разочарованию в себе.

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«Часть людей, когда лицезреют успех других людей, заряжаются положительной мотивацией и на этой «волне» сами начинают достигать большего, чем у них есть. Другие, напротив, преисполняются черной завистью, фрустрируют, разочаровываются в себе», – отметил он.

По его словам, людям, которые при виде чужих успехов и достижений начинают хандрить, стоит как можно реже заходить в социальные сети. Ведь это поможет меньше фокусироваться на собственных неудачах.

Однако Михаил Хорс добавил, что более эффективной терапией будет работа со своими внутренними установками и формированием новых. Например, «если у других получается, то и я могу попробовать», «если у меня сейчас не получается, то необязательно, что никогда не получится». Такие убеждения помогут сформировать положительный эмоциональный отклик на соцсети и это снабдит психику необходимыми ресурасми. При этом негативные эмоции, наоборот, ресурсы у психики забирают, передает «Общественная Служба Новостей».

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