Каких людей всегда преследуют несчастья: пять главных признаков

Психолог рассказывает, как понять, что причина вовсе не в обстоятельствах жизни.

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«Есть люди, про которых говорят, что их преследуют несчастья. На самом деле причина, конечно же, в самом человеке. Почему неудачи идут за вами по пятам и какие признаки говорят, что вам эта ситуация даже нравится?», — Татьяна Василькова, психолог, автор психологических комиксов «Навигатор для родителей».

Признак №1. Человек-муха

Есть «люди-бабочки», а есть «люди-мухи». Чем они отличаются? Каждый человек сам выбирает, как реагировать на жизненную ситуацию, куда смотреть.

Люди-мухи будут тянуться к плохому. Полетят, образно говоря, на экскременты. А бабочки — на цветочки.

Человек, который любит быть несчастным, сам тянется к плохому. Он всегда недоволен. «Бабочка» же на аналогичную ситуацию будет смотреть с другой позиции. Здесь формулировка обратная: «Я доволен».

Если человек в любой ситуации выбирает для себя позицию «Я недоволен», это значит, что ему нравится страдать. Это для него сладкое состояние.

Почему оно ему так нравится? В страдании человек может сделать две вещи:

Признак №2. Вечно больной

Мы часто встречаем такие ситуации, когда человек ищет в себе болезни и много об этом говорит. «У меня здесь колет, там режет». У того, кто не любит страдать, может быть всё то же самое, но об этом никто не узнает.

«Вечно больной» жалость путает с любовью. Ещё в детстве он понял: «Когда я болею, то мамочка со мной. Она мне приносит чай с малинкой. Пледиком накрывает. По голове гладит». Словом, он получал кайф общения с мамой исключительно во время болезни. И ребёнок бессознательно, на уровне тела (можно это отнести к психосоматике), понял: «Чтобы мамочка была со мной, мне обязательно нужно болеть».

Это история часто встречается у мужчин. Есть прямо такая их категория — у которых вечно что-то болит. Им всё время нужно к доктору.

Признак №3. Старатель

Есть люди (это не хорошо и не плохо), которые ощущают себя самодостаточными только в момент напрягов. Они специально придумывают себе дела. И чем они сложнее, тем лучше. Для них это как вызов. Адреналин.

Это может быть какой-то экстрим, спорт. Ведь речь про усилия. А что это такое? Любое усилие — страдание. И только в нём человек может ощущать себя. «Раз я это чувствую, я живу». И тогда само страдание уходит на второй план, потому что его перебивают горячее желание, невероятный интерес и стремление к результату.

Признак №4. Динамика в смерть

Мы видим этот признак, когда человек постоянно говорит о своих усопших родственниках: «А вот бабушка, а вот дедушка...». Когда он любит фильмы с убийствами, потерей людей. Когда человек всё время говорит, что мы умрём. И когда он очень сильно боится смерти.

Да, каждый человек боится смерти. Речь идёт про самый сильный наш страх. Но мы это можем понимать и принимать как данность. А есть люди, которые уделяют данной теме слишком большое внимание. В этом случае человек как бы живёт, но всё время говорит и думает о смерти. Боясь её, он не позволяет себе жить на 100%.

Такой человек, скорее всего, не будет летать на самолётах. Он, скорее всего, не станет заниматься экстремальными видами спорта. Он будет максимально защищать себя страховками. С одной стороны, речь про очень логичные вещи, но с другой — это про то, что человек всё время находится в напряжении.

Признак №5. Жалобы и нытьё

Такие люди постоянно жалуются — на себя, на других. Их преследует чувство вины, и они выбирают ныть. Из любой ситуации есть выход, но люди, любящие пострадать, его не ищут. Они видят лишь негатив, а вместе с тем позитив есть в любой ситуации. Даже если это касается болезни и смерти. Как бы странно это ни звучало.