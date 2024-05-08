Учёные выяснили, как перфекционизм связан с депрессией. Целью исследователей из Университета Восточной Финляндии и Академии Або было проследить, как перфекционизм влияет на психику и здоровье человека. Для этого они опросили более 500 подростков (именно в юном возрасте эта черта ярко проявляется) и пришли к интересным выводам, сообщил журнал Learning and Individual Differences.

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Что показал эксперимент

Оказалось, что тяжелее всего живётся 100-процентным перфекционистам. Это буквально разрушало их психику: у них было больше всего симптомов выгорания, тревоги и депрессии.

Гораздо проще амбициозным людям, которые тоже стремятся к идеалу, но при этом не боятся ошибаться. У них был высокий уровень переживаний, но общее состояние психики было куда лучше.

Можно ли перестать быть перфекционистом

У подавляющего числа участников эксперимента в течение года уровень перфекционизма не поменялся. Но если он всё же менялся, то и удовлетворённость жизнью тоже становилась другой.

Когда стремление к идеалу возрастало, испытуемые становились более тревожными. А если уменьшалось — ослабевали и симптомы депрессии, сказано в публикации.

Как перестать быть перфекционистом

Перфекционист постоянно всё обесценивает, даже если реально достигает чего-то стоящего, заявил клинический психолог Семён Караваев.

Как только вы поймали себя на навязчивом стремлении к идеалу, попробуйте внутренне свериться с собой: что плохого может случиться, если остановиться и не доводить дело до совершенства, рекомендовал он.

Чтобы перестать быть перфекционистом, эксперт посоветовал делать всё не на 100%, а на 80%. Поначалу это будет вызывать тревогу и негодование, но постепенно вы привыкнете.