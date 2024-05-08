Шесть популярных, но бесполезных способов снять стресс

HuffPost: звук белого шума при стрессе может только усилить тревогу. Человечество постоянно придумывает всё новые способы справляться с высоким уровнем стресса. В ход идут восточные практики, мотивационная литература и много чего ещё. Некоторые из этих способов правда работают. Другие создают только видимость избавления от стресса. На самом деле от них может даже стать хуже.

© unsplash

Что не помогает при стрессе

Еда

Многие пытаются справиться с негативными эмоциями с помощью сладкого или фастфуда. Тем самым они пытаются сбежать от собственных переживаний, сказала психотерапеват Садаф Сиддики. Это вредно и для физического, и для ментального здоровья.

Отказ от негативных мыслей

Избегать мыслей о плохом — неверная тактика, потому что даёт ровно обратный эффект. Психолог Кэлфин Фитч посоветовал не прятаться от переживаний, а дать себе возможность разобраться в том, что вас беспокоит.

Отрицание проблемы

Делать вид, что никакого стресса не существует, тоже ошибка. Отрицание проблемы не заставит её исчезнуть.

Советы друзей

Поддержка важна в трудную минуту, но иногда её может стать слишком много. Большое количество советов со стороны может отвлечь от проживания чувств, пояснила психолог Тамика Льюис.

Белый шум

Многие включают этот звук, чтобы расслабиться. Но на некоторых он действует ровно наоборот — усиливает тревогу.

Ещё больше работы

Некоторые, чтобы не слышать тревожных мыслей, сбегают в работу. Загвоздка в том, что, когда у вас нет ресурсов, дополнительная нагрузка только усилит уровень стресса, заявили психологи изданию HuffPost.

Стресс и шрамы на сердце

При инфарктах на сердце появляются крупные шрамы. Они образуются, потому что мышечная ткань органа заменяется соединительной из-за недостаточного поступления в них крови.

Точно так же происходит при стрессах. Только шрамы на сердце от него небольшие, рассказал академик РАН Юрий Бузиашвили.

Так что слова о шрамах на сердце от печального расставания или предательства — не просто красивая метафора, а вполне грустная реальность.