Эксперт объяснила, как тренировки связаны с хорошим сексом

Не секрет, что физическая форма и самооценка прямо влияют на уверенность в себе, без которой обнажение, даже во время секса, может вызывать дискомфорт и мешать насладиться процессом. Если вы столкнулись с такой проблемой — воспользуйтесь лайфхаком от специалистов.

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«Наши данные показали, что регулярная физическая активность, даже если это один раз в неделю, повышает сексуальное удовлетворение, желание и уверенность в себе», — объяснила Мэрайя Фрейя, основатель платформы секс-просвещения для взрослых, в беседе с Daily Mail.

Согласно исследованию, те, кто посещает тренажерный зал, на 22% чаще «удовлетворены» или «очень довольны» своей сексуальной жизнью, чем те, кто не занимается спортом регулярно. Вероятно, дело не только в улучшении физической формы на фоне тренировок, но и в гормональных изменениях — из-за спорта вы буквально начинаете чувствовать себя лучше, и не только в постели.