Психолог рекомендовала устанавливать еженедельный график для достижения успеха

Необходимо планировать не только рабочие задачи, но и отдых. В противном случае возможно выгорание, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Анна Девятка.

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«Успешные люди ведут еженедельный график, в котором достаточно времени для работы и отдыха. Умение планировать, умение достигать целей, подводить итоги, двигаться к цели в течение длительного времени, планируя их в графике, — всё это критерии успешности. Планировать также надо и отдых, чтобы были силы для достижения целей, чтобы не уйти в трудоголизм и не выгореть. Надо учиться с нуля, брать маленькое препятствие, преодоление которого будет интересным для вас, но достаточно сложным, чтобы вы нашли, как его преодолевать, такие маленькие шажочки надо делать в своей жизни регулярно».

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