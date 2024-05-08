Сексуальные фетиши мужчин, о которых они молчат

Идеальный секс возможен лишь в том случае, если оба партнера открыты для обсуждения всего, что происходит в постели. Тем не менее мужчины довольно редко озвучивают свои предпочтения, но зная их, женщина становится настоящей мечтой для противоположного пола. Мы поговорили с психологом Евой Ефремовой, которая рассказала нам о самых популярных фетишах мужчин — они в этом не признаются!

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Игры в подчинение и доминирование

Кажется, все понятно — мужчине хочется чувствовать власть и в постели со своей женщиной.

«На самом деле, мужчины очень часто хотят почувствовать себя в подчиненном положении во время близости», — комментирует наш эксперт.

К слову, кавалеры довольно редко признаются в таком желании.

Громкий секс

Большинство мужчин обожает, когда женщина не сдерживает себя в постели. Мужчины — визуальные и контактные существа, познающие мир через физические проявления, так что в сексе они также ищут подтверждение своей привлекательности за счет женских реакций.

«Иногда мужчина хочет, чтобы женщина издавала какой-то конкретный звук, например, пыхтела. Но здесь уже нужно конкретно выяснять, что хочет ваш партнер», — говорит Ева.

Определенные части тела

О своих возбуждающих предпочтениях в теле партнерши мужчины обычно говорят прямо. Самым популярным бодифетишем является женская грудь. При этом есть и поклонники несексуальных частей, например, пальцев ног. Кстати, самый известный футфетишист — Квентин Тарантино.

Волосы на теле

Пока мы тратим огромные деньги на различные виды эпиляции, многие мужчины сходят с ума от партнерш с натуральным волосяным покровом по телу. По словам нашего эксперта, не стоит спешить избавляться от волос на определенных местах, пока вы не выясните предпочтения вашего мужчины — возможно, ваши с ним представления о сексуальности в корне отличаются.