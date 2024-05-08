Семь обманчивых «расслабляющих» привычек, которые заставляют вас тревожиться еще сильнее

Порой попытки расслабиться только усугубляют ситуацию. Следующие 7 привычек — как раз из таких, что не приносят искомого расслабления. Они — определенно не лучший способ справиться с тревогой и стрессом.

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Отрицание стресса

Игнорируя проблему, невозможно ее решить, и стресс — не исключение. Вместо избегания эмоций специалисты предлагают скорректировать свое самочувствие любым привлекательным (но здоровым!) способом: например, «разогнать» гормон стресса интенсивной тренировкой или спокойной прогулкой на свежем воздухе, дыхательной практикой или душем. Если уровень напряжения зашкаливает, позвольте себе сделать столь необходимый перерыв — это не слабость, а ваше умение здраво оценить собственное состояние и вовремя принять меры.

Уход в работу

Привычка брать на себя дополнительные обязанности, чтобы отвлечься, мало чем отличается от игнорирования проблемы. Однако у нее есть и свои особенности. Когда вы берете на себя дополнительную нагрузку, на которую у вас нет ресурсов, со временем вы чувствуете не облегчение, а разочарование, и корите себя за неудачу. Тем временем стоит сосредоточиться на главном, определить приоритеты и по возможности отказаться от всех несущественных задач.

Просмотр телевизора

Зачастую готовность днями смотреть телевизор связана не столько с любовью к телепередачам и фильмам, сколько с избеганием реальности, и может быть формой прокрастинации. Чем дольше вы откладываете дела на потом, тем выше уровень стресса. Пускай два сезона сериала подряд и способны отвлечь вас от тревожных мыслей, рано или поздно придется столкнуться с суровой реальностью, где основную проблему отягощают упущенное время и чувство вины за свое поведение.

Переедание

Каким бы ни был соблазн ощутить себя Бриджит Джонс и скрасить переживания ведерком мороженого, со временем вы станете переживать еще больше. Если пара лишних килограммов вас не сильно огорчит, то расстройство пищевого поведения может стать серьезной проблемой, которая может потребовать серьезной работы над собой, в том числе со специалистом.

Шопинг

Поднимать себе настроение покупками — такая же порочная практика, как и заедать стресс. Любые злоупотребления до добра не доведут. Устоявшаяся привычка радовать себя новой вещью может привести к полноценному шопоголизму со всеми вытекающими последствиями: полными шкафами бесполезных вещей и пустыми кредитками, полученными когда-то «на всякий случай».

Привычка советоваться

Возможно, консультация с авторитетным в ваших глазах человеком действительно поможет сдвинуть дело с мертвой точки и наконец-то принять решение, но постарайтесь не совершать распространенную ошибку: обращайтесь за советом к сведущему в вопросе человеку, а не пытайтесь устроить массовое голосование среди дилетантов. Чем больше противоположных мнений вы услышите, тем сложнее вам будет услышать саму себя, а тревожность будет только расти.

Псевдопозитивное мышление

Попытки практиковать позитивное мышление могут привести к обратному эффекту, если вы не видите мир в ярких красках на самом деле, но пытаетесь запретить себе негативные мысли. В таком случае может возникнуть так называемая «проблема розового слона» — вы будете думать именно о том, о чем запретили себе думать. Как если вас попросят не думать о розовом слоне следующие 30 секунд. Специалисты предлагают «отпустить» мысли, представив себе конвейер. Если у вас нет веского повода вмешаться в его работу, позвольте тревожной мысли автоматически уйти, освободив место для других.

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