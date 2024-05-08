Газлайтинг в паре: как распознать и что делать

Наверняка вы слышали слово «газлайтинг» в контексте обсуждения отношений. Многие могут не понимать его смысл, тогда как это название очень серьезного вида манипуляции, к которому прибегают некоторые люди.

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Кандидат наук, тренер, психолог, психотерапевт Елена Ян рассказала, как распознать это явление и как от него уберечься.

Что такое газлайтинг?

Слово «газлайтинг» произошло от названия пьесы 1938-го года и последующего фильма 1944-го года «Газлайт», где муж пытается убедить свою жену в том, что она сошла с ума, используя различные манипулятивные трюки. Какая тут может быть мотивация? Думается, что у каждого такого персонажа своя.

Однако здесь явно имеется корыстный оттенок, помимо извращенного интереса расщеплять чужую структуру личности на атомы. В любом случае, манипулятор всегда преследует какую-то цель и получает удовольствие от процесса.

Как распознавать, что вы находитесь под подобным манипулятивным воздействием?

Страх и постоянное ощущение того, что что-то идет не так, но осознать, что именно, не получается. Дезориентация и расфокусирование в контакте с партнером. Может ощущаться странным состоянием: будто бы ваше тело ощущается, отдельно от чувств и разума. Это сводит с ума и вводит в паническое состояние. Постоянные сомнения в себе, своих действиях, словах и даже мыслях. Вы перестаете доверять себе. Путаница причины и следствия. Критическое мышление снижено.

Что делать и как уберечься?

Иногда кажется — не значит, что кажется. Интуиция и внутреннее чутье всегда за вас. Доверяйте себе, в первую очередь.

Заведите дневник действий, мыслей, чувств и кратко описывайте день, чтобы была возможность опереться на факты и доказать подмены и ложь.

Осознать, что вы под воздействием манипулятора. Если вы чувствуете, что ваши слова постоянно искажают и создают подмены понятий, значит, может иметь место газлайтинг.

Обозначьте свои границы. Как с вами можно, а самое главное: как с вами НЕЛЬЗЯ.

Максимально общайтесь с внешним миром, близкими и друзьями. Ни в коем случае, не замыкайтесь в себе и в этом контакте. У вас должен появиться новый позитивный опыт того, что это состояние «тумана», присуще только контакту с кем-то определенным.

Забота о себе и своих приоритетах — это то, что позволит снизить манипулятивный гнет. Необходимо поставить себя на первое место.

Осознайте необходимость этих отношений. Зачем они вам? Что несут? Как они вас развивают к лучшему? А развивают ли? Возможно, в подобных случаях, важный шаг — это выбор своего комфорта и разрыв отношений.

Обратитесь за помощью к специалисту, чтобы максимально осознать причины того, почему вы оказались в подобных отношениях с этим партнером. Чему это должно было вас научить? На что обратить внимание? Чтобы далее не тащить подобный вариант развития сценариев в следующие отношения.

Газлайтеры действуют очень изощренно и заставляют партнера сомневаться в себе, своих воспоминаниях. Таким образом они могут избегать диалога в отношениях или медленно «сводить с ума». Если ваш партнер использует такие трюки по отношению к вам, не поддавайтесь манипуляциям и попытайтесь уберечься от них.