Как начать разговор с незнакомцем

Не всем удается легко завязать непринужденную беседу с новыми людьми. Однако это очень полезный навык. "Рамблер" и психолог Анна Бобкова дадут несколько практических советов и приемов, которые помогут преодолеть препятствия и начать общение с незнакомцем.

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1. Ищите общие темы

Начиная разговор с незнакомцем, найдите общие темы, которые могут быть интересны вам обоим или которые актуальны в данный момент. Например, можно начать с новостей о погоде, если за окном солнечно или дождливо. Если находитесь на мероприятии или в общественном месте, можно упомянуть что-то, что происходит вокруг вас, чтобы начать беседу.

"Отыскав общие точки соприкосновения, вам станет легче продолжать беседу", — подчеркнула эксперт.

2. Задавайте вопросы

Одним из лучших способов поддерживать разговор с незнакомцем является задавание открытых вопросов, на которые нельзя ответить простым «да» или «нет». Это поможет собеседнику понять, что вы действительно интересуетесь его мнениями и опытом. Например, можно спросить об увлечениях, путешествиях или любимых книгах.

3. Слушайте внимательно

Покажите собеседнику, что вы действительно заинтересованы в том, что он говорит. Внимательно слушайте его рассказы, задавайте уточняющие вопросы и проявляйте сочувствие. Это поможет создать дружественную и открытую атмосферу для общения.

4. Делитесь информацией о себе

Чтобы установить более тесный контакт с незнакомцем, не стесняйтесь рассказывать о себе. Вы можете поделиться своими увлечениями, интересами, опытом или планами на будущее. Это поможет собеседнику лучше понять вас и создать основу для более глубокого общения.

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5. Избегайте спорных тем

Важно помнить, что при общении с незнакомцами лучше придерживаться спорных тем, таких как политика, религия или политические убеждения. Эти темы могут вызвать беспокойство или привести к конфликту. Вместо этого сфокусируйтесь на позитивных и нейтральных темах.

6. Не стройте ожиданий

"Вам могут отказать, не захотеть знакомиться по массе причин, никак с вами не связанных. Общение — право выбора, не настаивайте. Включите в себе исследователя, который может ошибиться прежде чем найдет то, что ему необходимо", — резюмировала психолог.

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