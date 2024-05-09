Ученые доказали, что сексизм является одной из причин алкоголизма женщин

Группа ученых из Университета штата Луизиана под руководством кандидата наук Джулии Д. Бакнер провела исследование, которое помогло выявить взаимосвязь сексизма и женского алкоголизма. Авторы поставили себе цель узнать, действительно ли одно является следствием другого.

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Эксперты установили, что негативные эмоции, вызванные сексистским отношением к женщинам, часто сопровождаются злоупотреблением крепкими напитками. Однако ни одно исследование напрямую не рассматривало взаимосвязь этих явлений.

Сексизм — выражение в действиях, словах или жестах идеи, что некоторые люди являются неполноценными только по причине принадлежности к своему полу.

В исследовании приняли участие 836 студенток, которые употребляли алкоголь за месяц до эксперимента. Согласно проведенному опросу, именно в этот период у девушек были неприятные ситуации, связанные с сексизмом по отношению к ним.

При этом у некоторых респондентов обнаружили повышенную социальную тревожность и депрессию. Первое состояние характеризуется тем, что человеку становится некомфортно находиться в обществе из-за внимания людей или боязни осуждения. Отмечается, что девушки имели такой опыт из-за своей половой принадлежности.

Американские ученые выяснили, что употребление пива, вина или прочих алкогольных напитков позволяло участницам исследования создавать «комфортную для себя реальность». При этом постепенно некоторые из них стали злоупотреблять спиртным.

Таким образом авторы статьи, опубликованной в онлайн-библиотеке Wiley, впервые доказали, что сексизм, который приводит к социальной тревожности, впоследствии побуждает женский пол к алкоголизму. Это, отметили ученые, проходит по касательной в намерении соответствовать требованиям «нормального» общества.

ВОЗ в 2021 году заключила, что женщинам нужно полностью отказаться от употребления алкогольных напитков. Однако общественность раскритиковала данный проект. Многие пользователи Сети обвинили ВОЗ в сексизме.